Bewoners woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem genieten van oldtimerrit

De bewoners van het woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem genoten vrijdag van een onvergetelijke dag. Een vijftigtal oldtimers voerde hen rond in de omgeving. “Een leuke uitstap samen met mijn man”, aldus bewoonster Maria Vlieghe.

Ine Swaenepoel, medewerkster van het woonzorgcentrum, en Danny Cracco, die in het verleden al verschillende oldtimertochten organiseerde in het Roeselaarse, sloegen de handen in elkaar voor de organisatie van een oldtimerrit voor de bewoners van Rustenhove. “Mijn vriend Jason en ik zijn echt liefhebbers van oldtimers. Het leek ons een leuk idee om dat hier eens voor de bewoners te doen. Met Danny Cracco vonden we daarvoor de geschikte mede-organisator.” Een vijftigtal oldtimers kwam vrijdagochtend de site van het Ledegemse woonzorgcentrum opgereden. “46 oldtimers en enkele tractoren”, aldus Danny voor wie het al de vierde keer was dat hij een dergelijk evenement organiseerde voor een woonzorgcentra. “En er zijn plannen om binnenkort een vijfde evenement te organiseren”, verklapt hij.

Dertigtal kilometer

De bewoners keken met grote ogen toe hoe de oldtimers ’s ochtends al het domein kwamen opgereden. Na het middageten mochten ze als passagier zelf een plaatsje nemen in de oldtimers. In verschillende groepen werd er vanuit de tuin van Rustenhove vertrokken. “We hebben een tocht uitgestippeld van een dertigtal kilometer. Heel wat bewoners woonden vroeger in Ledegem of in een van de buurgemeenten. Voor hen komen dan ook leuke herinneringen naar boven. Zo passeren we bijvoorbeeld langs de basiliek in Dadizele”, aldus Ine.

Samen met haar man op pad

Onder andere bewoonster Maria Vlieghe (82) keek erg uit naar de oldtimerrit. “Eerst was ik een beetje bang, maar toen ik de auto’s het domein zag oprijden telde ik af naar de oldtimerrit. Dankzij dit initiatief zijn mijn man Roger en ik samen nog eens op pad.” Ook bewoner Antoine Teerlynck (87) stapte erg enthousiast in één van de oldtimers in. “Op normale dagen zitten we hier als bewoners vaak binnen. Nu trekken we terug eens de wijde wereld in. Ik woonde vroeger in Beitem. Stiekem hoop ik om ook daar nog eens te passeren.” (BF)