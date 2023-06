Bewoners woonzorgcentrum De Zilverberg genieten in tuin van buren

“De ‘W’ van o.a. ’Wandel gerust eens binnen’ is een van de pijlers van het woonzorgcentrum De Zilverberg. Ons woonzorgcentrum is een open huis”, zegt leefgroep begeleidster Kyara Decrock. Een open huis wil niet alleen zeggen dat onze deuren openstaan voor de buurt, maar ook omgekeerd. Onder de paraplu van ‘Zet joe bie – thuis in de wijk’ hebben we gezocht naar buren, die hun tuin voor onze bewoners een 2-tal uren willen openzetten.

De bewoners van woonzorgcentrum De Zilverberg in Roeselare trekken deze zomer de buurt in en genieten op verschillende plaatsen van een hapje en een drankje. Dertig buurtbewoners zetten hun tuinen open. “Dit maakt me echt gelukkig”, zegt rusthuisbewoner Daniël Alliet (87). “Dankzij het project Zet joe bie – thuis in de wijk zien we eens wat anders dan het woonzorgcentrum waar we dagelijks verblijven.”

Woonzorgcentrum De Zilverberg haalde de mosterd voor Zet joe bie – thuis in de wijk bij de collega’s van het woonzorgcentrum Maria’s Rustoord in Dadizele. “De bedoeling is dat we tot en met september de bewoners in kleine groepjes laten proeven van een nieuwe locatie”, zegt leefgroepbegeleider Chiara Decrock. “We klopten in de buurt aan en vroegen wie hun tuin voor ons wou openstellen. De respons is geweldig. Dertig personen willen onze bewoners even ontvangen.”

De bewoners werden dinsdagochtend ontvangen door Julien Bonaventure en zijn vrouw Geraldine Seynhaeve uit de Hazegoedeweg.

Picknickmobiel

“Mijn ouders hebben een tiental jaar in het woonzorgcentrum gewoond en werden daar heel goed verzorgd”, zegt Julien. “Dit is een mooie wederdienst. Ondertussen genieten we volop mee van een hapje en een drankje.”

Zowel Julien en Geraldine als de bewoners van het woonzorgcentrum genoten van onder andere toastjes en een lekkere sangria. Al dat lekkers werd bereid door de vrijwilligers van het woonzorgcentrum.

“Speciaal voor dit project bouwden we ook een rolstoel om tot een picknickmobiel”, zegt Chiara. “Op die manier kunnen we heel wat lekkers meenemen naar de tuinen en blijft er ook geen afval ter plaatse achter.”

Onder andere rusthuisbewoner Daniël Alliet genoot met volle teugen van de namiddag. “Hier zien we eens iets anders dan het woonzorgcentrum waarin we elke dag verblijven. Hier even buiten die vier muren zijn, maakt me erg gelukkig”, zegt Daniël. (AD/BF)