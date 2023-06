Bewoners woonzorgcentrum De Vlinder fladderen de deur uit

In woonzorgcentrum De Vlinder namen de bewoners hun nieuwste aanwinst in gebruik: een splinternieuwe duo-fiets. “Daarmee breiden we ons bewegingsaanbod verder uit”, aldus algemeen directeur Gerdy Haes.

Zorgbedrijf Harelbeke wil bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van bewoners, gebruikers, klanten en medewerkers. Beweging speelt daarin een cruciale rol. “En zeker wanneer je dat kunt doen in de buitenlucht. Dat spreekt voor zich. Omdat bewegen belangrijk is, op elke leeftijd”, luidt het. Toch is bewegen niet voor iedereen evident, al helemaal niet in de buitenlucht. “Onze diensten leveren heel veel inspanningen om mensen in de beweging te krijgen en te houden. En zo blijven ook wij als organisatie in beweging op weg naar welzijn en gezondheid voor iedereen.” De Duo-fiets werd uitgetest door Sarah Swiers en bewoonster Laurette Vanhaeverbeke, aangemoedigd door Lien Durnez, Malinga Claeys, Regine Ryckoort, Evelyne Westelinck, directrice Sabien Laevens, Nele Vervenne en voorzitter en schepen Lynn Callewaert.