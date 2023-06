Bewoners woonzorgcentra praten makkelijker dankzij ‘kletspot’

Uit diverse onderzoeken blijkt dat ouderen steeds vaker een gevoel van eenzaamheid en isolement ervaren. Bachelor-student toegepaste psychologie Julie Verfaillie ontwikkelde een laagdrempelige tool om mensen in woonzorgcentra op een spontane manier toch met elkaar aan de praat te krijgen en op die manier de bewoners dichter bij elkaar te brengen.

Ook in woonzorgcentra kampen bewoners soms met eenzaamheid. Julie Verfaillie studeert toegepaste psychologie aan Howest en doet sinds februari haar stage in de stedelijke woonzorgcentra Lacourt en Boarebreker. Bij individuele gesprekken met bewoners kwam vaak naar boven dat ze veeleer een oppervlakkige band ervaren met hun medebewoners. Gesprekken lijken vrijwel enkel te lukken onder begeleiding van het zorgpersoneel. Omdat veel bewoners duidelijk meegaven dat ze dit best wel jammer vonden, kwam Julie op het idee om hier een afstudeerproject van te maken.

“Ook omgeven door mensen kan men zich eenzaam voelen, en dat zien we in de woonzorgcentra heel duidelijk. Doorheen hun leven ontwikkelen mensen vriendschappen, maar bij het verhuizen naar een woonzorgcentrum start heel dat proces opnieuw”, aldus schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann (Groen). “Ouderen hebben niet meer altijd de handvaten of de energie om nieuwe relaties aan te knopen. Het project van Julie is daarom niet alleen erg innovatief, maar tegelijk ook een oplossing voor een reële nood.”

Bakje kaarten

Om die eenzaamheid te doorbreken ontwikkelde Julie De Kletspot, een bakje met gesprekskaarten. 16 onderwerpen moeten de bewoners prikkelen om een gesprek te starten. De onderwerpen omvatten relaties, familie en omgeving, sport, oorlog, mode, rouw, … De kaarten zitten per kleur in het bakje en wachten om getrokken te worden en zo een gesprek op gang te brengen. De Kletspot is al uitgetest bij de bewoners. “Het is een succes, het project van Julie slaagt erin om mensen met elkaar in verbinding te brengen, en zo een nieuwe dynamiek tussen bewoners te realiseren”, besluit Schepen Waldmann. (HH)