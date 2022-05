Bewoners wijk De Mol ongerust over eventuele komst van industriezone: “We zijn hier net om het groen komen wonen”

De provincie is op zoek naar nieuwe industriegronden en een van de zones waar ze hun oog op lieten vallen in het stuk tussen de Klaregrachtstraat en de E403. “Nu kijken we hier uit op landbouwgrond, industrie willen we hier niet”, zeggen enkele buurtbewoners.

Er is nood aan extra bedrijvenzones en daarom heeft de provincie twaalf sites geselecteerd die mogelijk in aanmerking komen. Niet alle sites zullen ook effectief ontwikkeld worden, maar in een studiefase werden de omwonenden op de hoogte gebracht van de plannen. In Izegem komt een stuk grond tussen de Klaregrachtstraat en de E403 in aanmerking, net als een site op Abele Zuid, aan de overkant van de autosnelweg en dus op Roeselaars grondgebied.

Groen Izegem bond de kat de bel aan en laakt de mogelijke aanpassing van het RUP. Volgens Groen-raadslid Veerle Renier is de locatie ongeschikt voor de ontwikkeling van industrie. “Het terrein is een onderdeel van één van de schaarse stukjes open ruimte in Izegem en zal nu worden verhard. De gronden worden nu vooral gebruikt voor landbouw en sluiten aan op een recreatieve zone, natuurgebied en woongebied. Het (zwaar) verkeer dat de industrie veroorzaakt zal via de Molstraat naar de rotonde aan Top Interieur op de Rijksweg moeten rijden. De aansluiting van de Molstraat naar die rotonde is al zeer moeilijk, met files tot gevolg. Het verkeer van en naar het nieuwe terrein zal dit probleem nog vergroten en mensen aanzetten om sluipwegen te gebruiken door de wijk. Ondertussen wordt de wijk fors uitgebreid met nieuwe woningen en is de Molstraat een veel gebruikte route voor fietsers.”

E403 ondertunnelen

Schepen Caroline Maertens is natuurlijk wel op de hoogte van de plannen. “Maar het is de provincie die hier aan zet is. Het is ook nog niet zeker dat die industriezone er komt en mocht dat zo zijn dat komt er zeker een groene buffer tussen bewoning en de zone. En om het verkeer af te leiden wordt zelfs gedacht aan een tunnel onder de E403 zodat het verkeer via de Roeselaarse kant een weg zou vinden.”

Groen-voorzitter Hannes Vanderstraeten vindt dat de stad nogal makkelijk de verantwoordelijkheid afschuift. “Uit de notulen kunnen we afleiden dat het college van burgemeester en schepenen deze gronden heeft voorgesteld in het voorjaar van 2019. Bij andere projecten van de gemeente worden alle communicatieve registers opengetrokken: met inspraakmomenten, brochures en campagnes op sociale media. Maar hierover is het jaren muisstil gebleven, zelfs de buurtbewoners wisten van niets.”

Niet enkel de zone op De Mol, maar ook aan de Manegemstraat (C&B) en aan weerskanten van de Rijksweg rond het bedrijf Vansteeland werden als mogelijke sites opgegeven.

Ondertussen verenigen ook de buurtbewoners zich. Glenn Aesaert en zijn echtgenote Jasmien Blomme speelden gastheer voor een korte babbel. “Ik ben van Menen afkomstig, mijn vrouw van Nieuwpoort. We zijn hier net komen wonen voor de landelijke omgeving. Met de kinderen gaan we hier vaak wandelen, we stappen hier uit onze tuin letterlijk op de velden.”

Schoolgaande kinderen

Ook Christophe Verschaeve woont in de Wilgenstraat, hij groeide er ook op. “De wijk is hier serieus aan het verjongen. Heel wat jonge gezinnen komen in de bestaande huizen wonen en er is hier wat verderop ook de grote verkaveling. Men heeft hier duidelijk gekozen voor een woonfunctie en nu plant men een industriezone, begrijpe wie kan.”

Dylan Roelens, nog een bewoner uit de Wilgenstraat, woonde de webinar bij. “Maar naar de infomarkt in kasteel Wallemote kon ik niet gaan. We weten ook heel weinig over de concrete plannen, maar het is nu al een feit dat de woningen in feite in waarde dalen. Wie nu zijn huis wil verkopen, heeft het eigenlijk zitten.”

Ook Stefanie Nolf (afkomstig uit Ledegem) en Lorenzo Werbrouck (die opgroeide in de Leenstraat) delen de bezorgdheid. “Wat met de kinderen? Er komen hier steeds meer jonge gezinnen, eens ze naar de middelbare school moeten, zullen ze via de Molstraat en de tunnel naar de andere kant van de Rijksweg moeten. Dan is veel zwaar verkeer daar niet verantwoord. Het is nu op de spitsuren al niet te doen om op de rotonde te geraken.”

Petitie gepland

Tot 1 juli kunnen nog bezwaarschriften ingediend worden. “En dat zullen we ook doen. We plannen ook een petitie. We werdenn uitgenodigd per brief voor de webinar en de infomarkt, maar het zijn enkel de mensen die het dichtst bij de zone wonen die zo’n brief gekregen hebben, terwijl het eigenlijk een bezorgdheid is van heel wijk De Mol, bij uitbreiding zelfs van heel de Bosmolens. Maar je moet nu bezwaar indienen terwijl je geen concrete plannen te zien krijgt.”

“Ik ben zelf naar die infomarkt geweest”, gaat Glenn verder. “Maar veel concrete zaken konden ze ons daar niet vertellen. Als de zone er zou komen dan zou er een MER-rapport opgemaakt moeten worden, in 2025 zouden dan eventuele vergunningen kunnen volgen om in 2027 te beginnen bouwen. Maar dat willen we uiteraard niet. Het krioelt hier van fietsers en wandelaars, men gaat hier dat toch niet vol storten met beton?”