Bewoners Warandedreef genieten van aperitief, steak op de grill en dessertenbuffet

Naar goede traditie werd er onlangs opnieuw gefeest in de Warandedreef in Koekelare. De buren kwamen er voor de 14de keer samen.

“Als er doorheen het jaar weinig tijd is om elkaar te ontmoeten en een praatje te slaan, is dit het uitgelezen moment”, klinkt het in de straat. “Het is traditie geworden en in 2024 vieren we ons derde lustrum. Rond de middag is het verzamelen geblazen voor het aperitief met hapjes, gevolgd door keurig bereide steak op de grill die gepaard gaat met een uitgebreide groentekrans. Tot slot schuiven we aan bij het fijne dessertenbuffet. Al die jaren kunnen we dit als organisatie aan de bewoners van onze straat aanbieden tegen een democratische prijs, de gemeentelijke subsidie zorgt hier mee voor.” (gf)