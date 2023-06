Bewoners vieren veertigste verjaardag van de Cerfwijk

De bewoners van de Cerfwijk in Vlamertinge vierden een groot feest naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van de wijk. In 1983 werden de eerste spadesteken gegeven voor het bouwen van de eerste woonhuizen. Enkele bewoners die van bij het begin in de wijk wonen en een aantal nieuwkomers staken de koppen bij elkaar om feest te vieren. Liefst 112 inwoners gingen op de uitnodiging in. Voor de kleinsten werd een springkasteel geplaatst, terwijl hun ouders en grootouders er een gezellig feest van maakten in het OC. (foto EG)