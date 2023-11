Bewoners vieren dertig jaar Hof Ter Linden in Ardooie: “Er is hier veel verwennerij”

De assistentiewoningen in de Cardijnlaan werden op 1 september 1993 in gebruik genomen. Voor de regio was dat toen een primeur. En nog steeds is er vraag naar dit soort woongelegenheden voor senioren. Naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van Hof Ter Linden, werd een feest op poten gezet. “Ik woon hier al negen jaar en heb alles wat ik nodig heb”, aldus Hedwige, een tevreden bewoonster.

Ann Hoste, die mee instaat voor de goede werking van Hof Ter Linden en woonassistente is, wijst er ons op dat de vraag naar assistentiewoningen nog steeds actueel is en aan een behoefte voldoet in de bejaardenzorg. “Dertig jaar geleden zag de toenmalige directie van het woonzorgcentrum in dat er nood was aan een vorm van seniorenwoonst voor deze doelgroep.”

“Het zijn de senioren die nog niet rijp zijn om in een woonzorgcentrum te gaan wonen maar de nood voelen om in een beschermde omgeving te gaan wonen. Hun bestaande woning is bijvoorbeeld te groot geworden, er is te veel werk aan of de woning is niet aangepast aan de noden van een ouder wordende bewoner. Anderzijds voelen ze de behoefte om in de nabijheid van een zorgcentrum te wonen”, aldus Ann.

Noodhulp

De assistentiewoningen voldoen aan deze behoefte. Je blijft zelfstandig wonen, en je krijgt de gelegenheid om je eigen meubels en inrichting van de assistentiewoning te behouden, zij het aangepast aan de behoeften van het ouder worden. Bewoners verblijven in de onmiddellijke omgeving van het woonzorgcentrum. “Daar is er dag en nacht permanentie van zorgkundigen en gespecialiseerd personeel. Via een noodknop kunnen de bewoners van de assistentiewoningen hulp in geval van nood inroepen”, klinkt het.

Aan die nood voor meer assistentiewoningen wordt in het nieuwe dienstencentrum voldaan door de bouw van 19 nieuwe assistentiewoningen. De huidige bewoners van Hof Ter Linden kregen als eersten de kans om daar hun intrek te nemen.

Bewoonster Hedwige Devoldere (90) zal net als de overgrote meerderheid van de huidige bewoners in het vertrouwde Hof Ter Linden blijven: “Ik woon hier al negen jaar en heb alles wat ik nodig heb. We konden kennis maken met de nieuwe assistentiewoningen en die zijn natuurlijk nog moderner en voorzien van meer luxe. Het prijskaartje is uiteraard aangepast.”

“Slechts één bewoner zal de overstap maken. We hebben hier in Hof Ter Linden immers alles wat we willen. Bovendien beschikken we hier over een eigen gemeenschappelijk zaaltje waar er elke namiddag koffie wordt gedronken en iedereen welkom is voor een gezellig praatje. Ja, we zijn een goede groep en we worden verwend.”

Net als de andere bewoners keek Hedwige uit naar de feestelijke samenkomst ter gelegenheid van de dertigste verjaardag. “Attent van de verantwoordelijken dat we hier in betrokken worden. Er wordt zelfs vervoer ingelegd, want niet iedereen is voldoende mobiel om in de Eethoek te geraken. En hopelijk kunnen we nog vele jaren in ons vertrouwde Hof Ter Linden blijven.” Hedwige hoopt dat binnen tien jaar de veertigste verjaardag van Hof Ter Linden weer kan gevierd worden. “En dan ben ik er honderd”, klinkt het hoopvol.

Nieuwbouw

Hoewel de bewoners van Hof Ter Linden massaal op de huidige stek blijven, is er ook belangstelling voor de nieuwe assistentiewoningen op het tweede verdiep van de nieuwe locatie. Er is een luchtige living, een slaapgelegenheid en een keuken. Wie het wenst kan terecht voor de maaltijd in het restaurant binnen het dienstencentrum.

Heb je interesse in een rondleiding? Neem dan contact op met woonassistente Ann Hoste via het nummer 0493 25 71 15. Op 10 december is er een opendeurdag.