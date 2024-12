Bewoners vergapen zich aan kerstlichtjes

De kerst- en feestdagen zitten erop, maar her en der hangt nog heel wat sfeervolle verlichting. Reden te meer voor de bewoners van Sint-Monica om nog eens op stap te gaan. “Met 18 bewoners en hun familie maken we een mooie avondwandeling”, zegt mede-initiatiefnemer en nachtverpleegkundige Conny Vanborm. “De begeleidende personeelsleden doen dit ook vrijwillig en buiten hun uren. De voorbije tijd werd wel eens overdag een wandeling gemaakt, maar we willen de bewoners ook ’s avonds – bij het schitteren van de lichtjes – van de eindejaarssfeer laten proeven. Deze activiteit brengt bewoners, familie en medewerkers ook dichter bij elkaar.” (TVA/ foto PM)