Bewoners veelbesproken ‘smurfendorp’ bijten terug: “Wij zijn tevreden, de focus van het debat ligt verkeerd”

Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe sociale huurwoningen met appelblauwzeegroene faiences in Kortrijk, naar ontwerp van KRAS architecten, hebben enkele buurtbewoners het ‘actiecomité Drie Hofsteden’ opgericht.

“De wijk was aan een grondige vernieuwing toe dus de opwaardering konden wij als bewoners alleen maar toejuichen, maar ons begrip werd al danig op de proef gesteld. De overlast was en is geregeld onhoudbaar, terwijl de communicatie naar de bewoners helemaal niet toereikend is. De sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk organiseerde enkele algemene infovergaderingen waarbij keuze van kleur en materiaal niet duidelijk was”, aldus Tina Goosen i.o. van het Actiecomité Drie Hofsteden. Na de afwerking van fase 1 in de Cederlaan en Perziklaan waren verschillende bewoners dan ook verbaasd toen ze de huizen met appelblauwzeegroene ‘zwembadtegels’ zagen. Al gauw werd de term ‘smurfendorp’ in de mond genomen. Ook in de tweede fase van het bouwproject zullen woningen met dezelfde gevels opgetrokken worden. “We willen in een mooie en aangename wijk wonen. Zoals de kaarten nu liggen, zullen we binnenkort verschijnen op de site van ‘Ugliest Belgian Houses’, daar zijn we zeker van”, staat te lezen op de Facebookpagina ‘Actiecomité Drie Hofsteden’ die intussen 83 volgers heeft.

Bewoners Sofie Timmerman (31), Ismaël El Mansouri (28), Cindy Van Brabander (37) en Bjorn (41) zijn de kritiek op hun gevels beu en zeggen dat het ontwerp duidelijk genoeg werd gecommuniceerd. Zij wonen er sinds juni 2021 en zijn tevreden met het nieuwbouwproject. “Akkoord, de groenblauwe tegels zijn heel wat anders dan de roodbruine of gele bakstenen, maar het went wel. Meer nog, eenmaal de straten en de beplanting afgewerkt zijn, wordt het geheel echt mooi en zal alles meer tot zijn recht komen. Al die commotie is eigenlijk overroepen en belachelijk. Moderne architectuur en verandering schrikt blijkbaar sommige mensen af, maar dat is nog geen reden om de buurt op te zetten”, vertelt Bjorn.

Buurtvergadering

“Met het debat over de gevels leggen we trouwens de focus volledig verkeerd. Dankzij dit project kunnen mensen kwalitatief wonen. We zijn een samengesteld gezin met zeven kinderen, vroeger hadden we slechts drie slaapkamers, nu vijf en beschikken we over meer voorzieningen. Daarnaast verbindt een sociale woonwijk mensen met elkaar. De kindjes kunnen nu samen spelen op het terrein hierachter”, vult Sofie aan. Cindy en Bjorn betreuren ook de racistische ondertoon die ze hebben opgemerkt in de reacties op de Facebookpagina.

Verschillende van hun buren zijn mensen van een andere origine. “Daarnaast lezen we ook bedreigingen over de kost van sociale huurwoningen en hoe zij ervoor moeten opdraaien. We betalen net zoals anderen ook huur.” Het actiecomité stelde voor om de gevels aan te passen, maar dat zien de bewoners niet zitten. “Die financiële kost zijn ze dan wel bereid om te maken? Ze klagen van overlast – die naar onze mening uiteindelijk goed meevalt -, maar zijn wel bereid ons opnieuw in de werken te steken omdat het kleur hen niet aanstaat”, vragen Sofie en Cindy zich af.

Maandag 23 januari om 19 uur wordt in het buurtcafé van de Drie Hofsteden een buurtvergadering door Wonen Regio Kortrijk en Stad Kortrijk waar alle omgevingswerken van de wijk aan bod zullen komen.