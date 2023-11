Bewoners van Sint-Pieterskerklaan eisen met actie op de Burg in Brugge schadevergoeding voor waterschade

Maandagavond hielden bewoners van de Sint-Pieterskerklaan op de Brugse Burg een actie voor de start van de gemeenteraad. Ze eisen een schadevergoeding voor de waterschade die hun huizen opliepen tijdens de recente hevige regenbuien en wijten de problemen aan de rioleringswerken in de straat.

Dinsdagavond zullen Stefaan Sintobin (VB), Ilse Coopman (N-VA) en Pol Van Den Driessche (N-VA) interpelleren over dit dossier. Eerder al getuigden Gino Lebacq en Sven Derpoorter, twee bewoners van de Sint-Pieterskerklaan, over de waterellende. Begin november liepen hun kelders onder water.

Ondergelopen kelders

Volgens schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem (Open VLD) bleek na een eerste inspectie dat de schade niet te wijten is aan de heraanleg van de Sint-Pieterskerklaan.

De buurt neemt geen genoegen met de uitleg van watermaatschappij Farys. Raadslieden Ilse Coopman en Pol Van Den Driessche (N-VA) gingen ter plaatse kijken.

“We stelden vast dat er effectief water staat in verscheidene kelders”, vertelt Ilse Coopman. “Dat water komt van de straatkant, zowel van onderaan maar ook soms van door de muur gesijpeld, door de ‘inspectie-opening’ die verplicht is. Ook bij mensen die hun kelder al waterdicht maakten. Soms stond het water dan 20 cm hoog.”

Oorzakelijk verband

“Natuurlijk viel er de jongste weken veel regen. Maar dat gebeurde vroeger ook al, evenwel zonder noemenswaardige problemen in deze buurt”, vervolgt Ilse Coopman. “Het is pas sinds de straat, na grondige rioleringswerken, is heraangelegd dat de kelders nu onderlopen of pakken meer water te herwerken krijgen. Zonder zelf specialisten in deze materie te zijn, lijkt het evident dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen recente werken en de huidige waterschade.

“Dit zorgt uiteraard voor problemen, met ook nog onprettige geuren erbovenop of schade aan materiaal en toestellen die er staan. Sommigen durfden zelfs de verwarming niet aan te steken, omdat de ketels in de kelder staan. Allemaal zeer onprettig bij deze kouder wordende temperaturen.”

Infovergaderingen

Ilse Coopman en Pol Van Den Driessche vernamen dat er wel al infovergaderingen en bezoeken aan getroffen huizen plaatsvonden, waarop ook stadsdiensten aanwezig waren: “Weliswaar soms op ongelukkige momenten, zoals op namiddagen wanneer de meeste mensen aan het werk zijn. Maar een afdoend antwoord kregen de bewoners toen niet, laat staan dat zij een kosteloze oplossing kregen aangereikt.”

Inmiddels stuurde het Brugs stadsbestuur een brief naar de bewoners van de Sint-Pieterskerklaan met de vraag om de waterschade te melden, zodat die informatie kan verstrekt worden aan de verzekeraar van de stad en zowel de oorzaak als een oplossing kan gevonden worden. “We zijn blij dat de stad Brugge eindelijk haar aandeel in deze waterschade erkent”, stelt Ilse Coopman.

Actie

En toch hielden bewoners van de Sint-Pieterskerklaan maandagavond nog een actie op de burg omdat ze ontevreden blijven met de reactie van de stad. Ze zijn teleurgesteld en vinden de reacties bedroevend en willen men hun actie nogmaals de ernst van de zaak benadrukken.