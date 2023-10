Bewoners van residentie Klaverhof in Zedelgem zijn boos: water sijpelt al jaar door muur aan inkom

Al een jaar lang sijpelt er water in de muur aan de inkom van residentie Klaverhof in de Fazantenlaan in Zedelgem. Het is niet het enige mankement. Roger Devooght trekt in naam van zijn medebewoners aan de alarmbel.

Wanneer we in de kromme gang van residentie Klaverhof stappen, een folietje van de architect, beginnen we te duizelen. Alsof we dronken zijn. “Een vrijdagavondgevoel”, knipoogt onze fotograaf. “Dit is nog het minste van onze zorgen”, zegt bewoner Roger Devooght (81), die op het gelijkvloers een van de 48 serviceflats, palend aan het woonzorgcentrum Klaverveld, betrekt.

Afbladerende muur

Deze gewezen timmerman en accordeonist toont ons de afbladerende kalk aan de muur vlakbij de inkom, waar al een jaar lang water insijpelt. “En mijn automatische zonnewering is al twaalf maanden stuk, de deuren slepen. Een maand lang had ik enkel lauw water, er zijn drie loodgieters langsgeweest, om te besluiten dat de boiler kapot was”, zucht bewoner Roger Devooght.

Hij heeft al herhaaldelijk geklaagd over de vele mankementen aan de bewonersassistenten, maar zonder succes. “Het zijn lieve dames, maar er gaapt een generatiekloof. Ze zijn jonger dan onze kleinkinderen en zeggen: je moet je klachten e-mailen naar de directie. Maar de meeste bewoners zijn geboren kort voor of kort na de Tweede Wereldoorlog, ze kunnen niet met een computer omgaan. Ik ben de jongste, een buur is 97 jaar oud!”

Roger Devooght hekelt dat de bewoners aan hun lot worden overgelaten: “We betalen hier nochtans genoeg, 41 euro per dag, dat is meer dan 1.200 euro per maand. Het is een van de duurste residenties in de regio, zelfs in Brugge betalen ze gemiddeld maar 850 euro. Onlangs is Maria hier komen wonen, er werd haar niet verteld hoe ze haar televisie moest aansluiten of waar de bistro en de brievenbus is.”

Maar één klusjesman

“De directie verschuilt zich voor de mankementen aan het gebouw achter het faillissement van de aannemer. Maar dat is toch geen reden om herstellingen uit te stellen! Er is hier één klusjesman die alles moet oplossen, dat lukt niet. Hij heeft een slepende deur afgezaagd, nu gaapt er een spleet. Gelukkig ben ik zelf handig en kan ik voor mijn buren kapotte lampen vervangen.”

“Wat mij ook stoort, is dat onze gemeenschappelijke ruimtes niet gebruikt worden. De zorgkundigen van Familiezorg duwen de bewoners tegen hun zin in weer en wind naar het woonzorgcentrum. In de winter bevriezen ze, deze zomer kookten ze onder de loden zon. En Familiezorg rekent twee keer een kwartier vergoeding voor dat transport aan. Waarom worden de maaltijden niet opgediend in onze residentie? Ten tijde van corona gebeurde dit wel in onze gemeenschappelijke ruimte”, aldus Roger Deschacht.

Failliet

Directeur Kurt Ryheul van wzc Klaverhof reageert als volgt op de klachten: “Onze hoofdaannemer, bouwbedrijf Gabecon uit Geluveld, is failliet verklaard. Het is een lastig dossier, er is een gerechtelijk dispuut over de aansprakelijkheid van de aannemer voor de mankementen.”

“Normaal gezien blijft een aannemer tien jaar verantwoordelijk voor defecten, welnu onze serviceflats zijn pas sinds mei 2016 in gebruik. Pas in september volgend jaar pleiten de partijen in deze zaak. Uiteraard wachten we niet op een vonnis om de zaken recht te zetten. Twee personeelsleden zijn bijna continu bezig met deze affaire.”

Herstelwerken zijn uitgesteld omdat aannemer failliet is

“We hebben nu zelf actie ondernomen om de vochtproblemen in de muur aan de inkom zo snel mogelijk op te lossen. Een kapotte boiler is vervangen, ook aan het herstel van de zonnewering bij Roger Devooght wordt gewerkt. Het rolgordijn is besteld, het is wachten op de levering. U weet ook wel dat het vaak lang duurt, eer wisselstukken arriveren. Ik sta open voor gesprekken met onze bewoners, het is jammer dat Roger naar de pers stapt. Ik vraag hem om een beetje meer geduld.”

Voedselagentschap

“Wat het overbrengen van de bewoners van de serviceflats naar de bistro van ons aanpalende woonzorgcentrum betreft, vinden wij het een meerwaarde dat zij samen met de bewoners van ons rusthuis in een gezellig kader kunnen lunchen. Trouwens, de regels van het Federaal Voedselagentschap stellen dat maaltijden bij transport een warmte van 65 graden moeten behouden.”

“Het lukt voor ons niet om die lunches onder die voorwaarden naar de gemeenschappelijke ruimte van de serviceflats te brengen”, aldus Kurt Ryheul. Volgens de directeur spreekt Roger Devooght niet in naam van alle bewoners van het Klaverhof: “Velen appreciëren het comfort en de mooie architectuur van deze residentie. Ze willen graag over de middag samen met hun leeftijdsgenoten eten”, besluit hij.