Bewoners van Mivalti zwaaien Alain (68) uit bij z’n vertrek richting Compostella

Alain Nauwelaerts is op weg naar Santiago de Compostella. De gewezen directeur ad interim van Mivalti uit Tielt begon donderdag aan de fietsrit van 2.300 kilometer en kreeg bij de start een warm afscheid van de bewoners en de medewerkers van Mivalti.

De 68-jarige Wingenaar hoopt halfweg volgende maand aan te komen in het bedevaartsoord. Hij fietst om wat centen in het laatje te brengen voor Mivalti, maar ook uit dankbaarheid voor de genezing van zijn kleinkind én om een overleden vriend te eren die eigenlijk had willen meefietsen met hem. Hij zal er wat as van die vriend achterlaten. Het wordt een zware rit, zowel fysiek als emotioneel, al maakt Alain die niet alleen. De eerste vijf dagen fietst een (oud-)collega van Mivalti mee, daarna krijgt hij het gezelschap van een koppel met een mobilhome en bij de laatste duizend kilometer fietst zijn schoonzoon mee.

Om hun oud-directeur (in 2021 en 2022 was Nauwelaerts twee keer directeur ad interim bij Mivalti) een hart onder de riem te steken werd door Mivalti een sponsorcampagne op poten gezet. Iedereen kan twee of meer kilometers van zijn route kopen, terwijl ook de steden langs de route ‘te koop’ zijn. Zo hoopt Mivalti wat centen in het laatje te brengen voor de aankoop van een echte bakkersoven en een nieuwe industriële vaatwasser voor hun voedings- en bakatelier. (SV)