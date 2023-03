Bewoners van Lissewege dienen klacht in wegens lichtvervuiling door de haven

Samen met Port of Antwerp-Bruges en het Vlaams Gewest wil Brugge een betere buffer tussen de haventerminals en de polderdorpen realiseren. Inwoners van Lissewege hebben al een klacht ingediend wegens lichtvervuiling.

Brugge neemt een stuk grond van de glasfabriek NV AGC Glass Europe in Zwankendamme in bruikleen, om er een groene buffer te realiseren. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond goedgekeurd. Raadslid Andries Neirynck (Groen) vroeg om de volledige bescherming van de Dudzeelse polder, die zich in havengebied bevindt.

Groene buffers

Volgens burgemeester Dirk De fauw (Cd&V) hebben stadsbestuur, Vlaams Gewest en Port of Antwerp-Bruges de intentie om groene buffers aan te leggen in Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge-dorp, om de woongebieden beter te beschermen tegen de haventrafieken.

Inmiddels hebben bewoners van Lissewege al een klacht ingediend wegens lichtvervuiling: de verlichting op de haventerminals in de achterhaven blijkt hinderlijk te zijn tot in de dorpskern. “Er zijn gesprekken met de exploitanten van de haventerminals om de verlichting beter af te stemmen”, aldus Dirk De fauw.