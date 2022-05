Bewoners Van Leeg tot Zand in Sint-Andries eisen tevergeefs bredere voetpaden

Het Brugs stadsbestuur wenst de straat Van Leeg tot Zand in Sint-Andries opnieuw aan te leggen. Tot ontsteltenis van de bewoners en van de partij Groen Brugge worden in het ontwerp de voetpaden erg versmald.

“Bij de “inspraakvergadering” vroegen de bewoners uitdrukkelijk om het voetpad te voorzien op 1,5 meter zodat alle huizen vlot toegankelijk zouden zijn. Dit wordt ook aanbevolen door de dienst Openbaar Domein. Schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) heeft daar echter geen oren naar en blijft het houden bij versmalde voetpaden”, hekelt gemeenteraadslid Andries Neirynck (Groen).

Kinderwagens

Groen Brugge steunt de vraag van de bewoners van de straat en voerde daarom actie op dinsdag 24 mei. Het dossier staat ook geagendeerd op de gemeenteraad. “Groen Brugge pleit al langer om overal, waar mogelijk, voetpaden van 1.5 meter te voorzien. Voor mensen met een beperking of kinderwagens is een breed voetpad een absolute must.”

“Onlangs werd in een reportage in Terzake nogmaals duidelijk hoe ontoegankelijk ons openbaar domein is voor rolstoelgebruikers. Dat schepen Van Volcem daar geen rekening mee houdt, is stuitend”, aldus het oppositieraadslid.

“De schepen zal waarschijnlijk aangeven dat er door een versmalling van de voetpaden meer plaats komt voor plantvakken, maar dat kan Groen Brugge niet overtuigen”, besluit Andries Neirynck.