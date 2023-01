Bewoners van Ledegem klinken op jaar met belangrijke projecten

In De L!NK in Sint-Eloois-Winkel vond afgelopen zondag de nieuwjaarsreceptie voor de bewoners plaats. Een goed gevulde zaal genoot van een drankje, een gezellige babbel en een streepje muziek.

Door de coronacrisis was het al enkele jaren geleden dat de nieuwjaarsreceptie bij de start van het nieuwe jaar kon doorgaan. De gemeente bood de voorbije twee jaar wel telkens een alternatief aan op 15 augustus. Bedoeling is dat zowel de nieuwjaarsreceptie in januari als het evenement in de zomer behouden blijft.

Traditiegetrouw houdt burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) tijdens de nieuwjaarsreceptie een toespraak. “Na de coronacrisis is 2022 de start geweest van een oorlog in Europa. Een oorlog die zich tot bij ons laat voelen in markt- en energieprijzen, maar ook in de opvang van mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht en hier veiligheid komen zoeken. Vandaag hebben wij 33 vluchtelingen op ons grondgebied, de sociale dienst van de gemeente volgt die mensen heel goed op.”

Investeringen

De burgemeester somde ook de verschillende investeringen op die het komende jaar op de agenda staan. “Zo investeren we verder in fietsveiligheid. De fietszones in de schoolomgeving werden positief geëvalueerd. Vooral de veiligheid in de schoolomgevingen staat voorop.”

Het komende jaar investeert de gemeente verder in veilige fietspaden. Zo komt er een langs de Roeselarestraat, de verbindingsweg tussen Rollegem-Kapelle en Roeselare. Op vlak van groen is het dan weer uitkijken naar de realisatie van de Ledegemse Meersen, een project van de provincie.

Capellehof

2023 wordt ook het jaar waarin er lintjes zullen doorgeknipt worden. Het jeugdhuis Chaplin en het buurthuis De Bolhoed langs de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel zijn inmiddels afgewerkt. De officiële opening van het gebouw is voorzien in het weekend van 4 februari. Dan neemt ook het jeugdhuis er zijn intrek.

Daarnaast is het ook uitkijken naar het project ’t Capellehof. “De opening van het Capellehof in Rollegem-Kapelle voor wat betreft de stalvleugel en dwarsschuur is voorzien op 15 augustus. Vanaf dan zullen het buurtwinkeltje van vzw Mariënstede en de organisatie ’t Ferm er hun definitieve stek krijgen.” In 2023 starten ook de eerste afbraakwerken op de site De Samenkomst. De huidige verouderde gebouwen maken plaats voor een nieuwe cultuurzaal en de muziekschool. “Dat project zal afgewerkt zijn in 2025.”

Traditiegetrouw gaf de burgemeester bij de start van het jaar ook nog enkele cijfers mee. “Op 1 januari 2023 waren er in Ledegem 9.757 bewoners. In 2022 kwamen er 482 mensen in onze gemeente wonen, 491 verlieten de gemeente. Er waren 100 geboorten en 92 overlijdens. 35 mensen gaven elkaar hun jawoord, 22 koppels zijn uit de echt gescheiden.”

Sybille Geldhof

De burgemeester bedankte op het einde van zijn toespraak ook nog Sybille Geldhof (CD&V/VD). Zij was de voorbije vier jaar schepen en werd op 1 januari, zoals afgesproken werd bij de start van de legislatuur, vervangen door partijgenoot Emiel Debusseré.

