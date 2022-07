Bewoners van Katelijnestraat in Brugge wachten al meer dan twee jaar op herstel schade na openbare werken

“Al meer dan twee jaar zit ik in de miserie, omdat de aannemer, Fluvius en de stad elkaar de zwarte piet doorschuiven”, zucht Marie Claire Desmedt uit Brugge. Tijdens de werken in de Katelijnestraat werden funderingen weggegraven en verschoof een eeuwenoude muur.

“Kijk, ik ben vier snijtanden kwijt! Volgens mijn tandarts knarsetand ik ‘s nachts door de stress. Elke ochtend sta ik met angst op: ik vrees dat mijn 16de-eeuwse muur nog meer zal scheuren, mijn voorgevel verder zal kantelen of dat het honderd jaar oude glas van mijn etalage zal barsten”, zegt kunstenares Marie Claire Desmedt (64), de uitbaatster van de Japanse vintage winkel IKI.

Eeuwenoude muur

“Gelukkig doe ik aan reiki en aan mindfulness, zodat ik alles wat kan relativeren. Ik wil mijn dagen niet laten vergallen en probeer de oude oosterse wijsheid, just for today: do not worry, do not anger, na te leven. Af en toe wordt het mij teveel. Want de problemen zijn al op 15 januari 2020 gestart”, vervolgt de Brugse vrouw.

“Ik herinner het mij nog goed. Ik was naar de woensdagmarkt geweest. Toen ik thuiskwam, kreeg ik de voordeur niet meer open. Een aannemer was in opdracht van netbeheerder Fluvius de Katelijnestraat aan het openbreken. Ik riep er de ploegbaas bij, die meteen de werken liet stilleggen. Want de vloer en de muren vertoonden barsten. De uit 1580 daterende ‘gemene’ muur, die nochtans al meer dan 440 jaar probleemloos stand had gehouden, was verschoven!”

Droog beton

“Wat zou er gebeurd zijn, indien ik die middag niet thuis gekomen was? Dan waren die arbeiders blijven graven en was misschien mijn huis ingestort? Om te verhinderen dat de barsten groter werden, goot de aannemer er droog beton in. De fundering is nu steviger dan voordien, beweerde hij. Maar de spleten werden alsmaar groter.”

“Op 30 januari kreeg ik de werfleider van Fluvius met twee agenten en een brandweerman over de vloer. Ik moest samen met mijn twee zonen Eroë en Maïme het pand meteen verlaten. Er was acuut instortingsgevaar, als ik geen gevolg gaf aan die oproep zou ik verantwoordelijk gesteld worden voor de dood van mijn kinderen bij het instorten van mijn huis! Bijgevolg hebben wij een nachtje op kosten van Fluvius in het Novotel doorgebracht.”

Geen respect

“’s Anderendaags plaatste een stabiliteitsexpert drie rode palen in mijn winkel, ter ondersteuning van de ‘strijkbalk’ die de vloer van mijn eerste verdieping draagt. Op 18 februari 2020 was er een bijeenkomst met diverse experts en vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappijen.”

“Die bespraken over mijn hoofd heen het dossier. Naar mijn mening werd niet gevraagd, sommige mannen draaiden zelfs hun rug naar mij toe! Een fraai staaltje van gebrek aan respect. Ik hoor nog letterlijk iemand zeggen: als zij denkt dat we een standpunt innemen, zal ze ons moeten dagvaarden!”

Kantelen

“Ik wees hen op een 7 millimeter brede spleet tussen de muur en de vloer van mijn living, wat aantoonde dat de eerste verdieping aan het kantelen was. Later, in maart 2010, stelde de stabiliteitsingenieur vast dat de gemene muur al 23 millimeter verschoven was en de winkelpui 16 millimeter gezakt was, maar ook dat de vloertegels gebarsten waren.”

“Weet je wat hun reactie was? Kun je bewijzen dat dit het gevolg is van de werken? Gelukkig beschik ik over foto’s van een Japanse tentoonstelling die ik in november van 2019 in mijn winkel georganiseerd had, waarop duidelijk te zien is dat de vloer en de muren intact waren.”

Advocaat

“In april 2020 heeft de aannemer in opdracht van Fluvius stutpalen, ijzeren platen en poutrellen geplaatst, om mijn huis en dat van mijn buren te ondersteunen, in afwachting van de herstelwerken. Fluvius huurt dat materiaal bij een andere firma. Het kost hen al 28.000 euro aan huur! Want sedertdien is er niks meer gebeurd!”

“Ik heb een advocaat onder de arm genomen, die de zaak voor de rechtbank gebracht heeft. De tegenpartijen wijzen beschuldigend naar elkaar, de stad zegt geen opdrachtgever te zijn. Sommigen beweren ten onrechte dat mijn huis in erbarmelijke staat is. Enkel mijn ramen uit 1926 zijn aan vernieuwing toe. Die wou ik binnenkort met een stedelijke subsidie laten vervangen…”

“Door corona heeft het dossier vertraging opgelopen, het voorverslag van de gerechtelijk expert is pas af. In december zou de rechter zich moeten uitspreken over wie de provisies voor de schade nu moet voorschieten. Die is inmiddels begroot op 170.000 euro! Want ook mijn buren hebben schade opgelopen en zijn een procedure gestart. Ze wilden net hun woonst verhuren! De eeuwenoude muur is een ‘gemene’ muur tussen onze twee woningen, die vroeger tot honderd jaar geleden één huis vormden.”

Alleenstaande moeder

“Er is mij al gevraagd of ik de werken wou voorschieten! Hoe zou ik dat als alleenstaande moeder moeten betalen? Tegenwoordig leef ik van een vervangingsinkomen. Door de schade kan ik geen tentoonstellingen noch workshops organiseren in mijn galerij. Ik heb al noodgedwongen een erfstuk moeten verkopen. Om alles te kunnen betalen, haal ik restjes op bij een bakker en een warenhuis. Die deel ik met kansarme Bruggelingen…”