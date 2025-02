Bewoners van Kaaidistrict in Brugge houden Valentijnsactie

Onder het motto ‘Wij houden van het Kaaidistrict’ hebben buurtbewoners van het Kaaidistrict in Brugge de krachten gebundeld en 200 houten harten in felle kleuren beschilderd. Deze kleurrijke harten zijn deze week zichtbaar in het straatbeeld. Op Valentijnsdag worden voorbijgangers uitgenodigd om een hartje mee naar huis te nemen. Met dit hartverwarmende initiatief willen bewoners bijdragen aan een warme, verbindende buurt.

Volgens de Brugse schepen van ruimtelijke ordening Mathijs Goderis maakt deze actie deel uit van het Europese subsidieproject Re-Value, dat het Kaaidistrict wil ontwikkelen tot een duurzame toekomstplek: “Het project, dat loopt van begin 2023 tot eind 2026, zet in op de combinatie van klimaatneutraliteit en stedelijke kwaliteit. In verschillende fases wordt het toekomstbeeld van het Kaaidistrict vormgegeven en aangepast aan veranderende noden en uitdagingen.”

Drie pijlers

Het actieplan van Re-Value rust op drie belangrijke pijlers. Mathijs Goderis: “Allereerst zet het in op het versterken van de betrokkenheid van buurtbewoners en het stimuleren van creatieve ideeën voor de buurt. Daarnaast speelt ruimtelijke kwaliteit en klimaatneutraliteit een cruciale rol, met de inzet van ruimtelijke instrumenten om een leefbare en duurzame omgeving te creëren. Tot slot richt Re-Value zich op kennisontwikkeling en expertise, door bestaande kennis verder uit te diepen en op zoek te gaan naar slimme ontwikkelingsmogelijkheden.”

De Kaaiklappers zijn een groep enthousiaste buurtbewoners die meedenken over de invulling van hun wijk. Dit platform brengt mensen samen om ideeën uit te wisselen en initiatieven te realiseren die de leefbaarheid van het Kaaidistrict verhogen. De activiteiten zijn gratis en toegankelijk voor iedereen. Om het Kaaidistrict als toekomstplek zichtbaar te maken, organiseren de Kaaiklappers regelmatig interventies in de publieke ruimte.

Tactical Urbanism

Tactical Urbanism omvat kleine, tijdelijke ingrepen die publieke ruimtes aantrekkelijker en leefbaarder maken. “Denk aan micro-initiatieven en pop-up projecten die buurtbewoners actief betrekken bij de ontwikkeling van hun omgeving”, legt de Brugse schepen uit. “Door samen te werken, groeit het vertrouwen tussen bewoners en stadsdiensten en ontstaat een sterker gemeenschapsgevoel.”

Een concreet voorbeeld van de inzet van de Kaaiklappers is de herinrichting van het Spinnerijpad, een fietspad ten noorden van het Kaaidistrict. Hier is sinds januari een wilgentunnel en wilgenhut toegevoegd. Tijdens het Circulair Festival (29-30 maart 2025) bouwen de Kaaiklappers houten kruidenbakken, worden bloemen geplant en worden zitplekken gecreëerd. Dit alles draagt bij aan een groener en aangenamer Spinnerijpad.

Feest in het Kaaidistrict

Op zondag 18 mei 2025 vieren de bewoners het Kaaidistrict als toekomstplek. De Kaaiklappers organiseren een dag vol activiteiten voor jong en oud. Op het programma staan onder andere een Brugse Rollerparade, een muzikale bingo, kinderbouillon, skateramp en tall bikes, eet- en drankkraampjes, live animatie door ludieke radiomakers

Wie zelf ideeën of suggesties heeft voor deze feestdag kan dit laten weten via kaaidistrict@brugge.be. Meer info op www.brugge.be/kaaidistrict