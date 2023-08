Bewoners van Hof Ter Bloemmolens keuvelen bij een hapje en drankje

In Hof Ter Bloemmolens in Diksmuide werd voor de achtste keer samengekomen met de hele buurt. “Het deed goed dat we na een lange tijd opnieuw de buren in een gezellige sfeer konden samenbrengen”, vertelt Greet Vancanneyt van de organisatie. “Er was vanuit de buurt grote vraag naar het opnieuw organiseren van dit initiatief, dus prikten we een datum die voor iedereen paste en kwamen we bij vrijdag 18 augustus uit. We genoten samen van het feest op het binnenplein met een lekker hapje en een drankje, gezellig keuvelen ondersteund door een streepje muziek en met de zon als sfeermaker, samen met alle buren. Inclusief is hier geen vreemd woord, iedereen is hier even welkom.” (foto ACK)