Bewoners van Gistelstraat kregen melding van PFAS-vervuiling in hun straat: “Op kaart plots geel ingekleurd”

Het gemeentebestuur deponeerde in de brievenbussen van de bewoners van een deel van de Gistelstraat een brief rond eventuele PFAS-vervuiling in een deeltje van deze straat.

In Ingelmunster is er op drie verschillende plaatsen mogelijke PFAS-vervuiling aangetroffen. Het gaat om het brandweerarsenaal, het gemeentelijke depot en een site in de Gistelstraat. Enkel van het brandweerarsenaal zijn de resultaten al bekend. Hier zijn de maatregelen opgeheven, omdat er geen vervuiling werd aangetroffen. Voor de andere sites blijft het wachten op de resultaten en blijven de maatregelen van kracht.

“Tot mijn verbazing werden de buurtbewoners van de site in de Gistelstraat helemaal nog niet ingelicht”, vertelde Enigo Vandendriessche (raadslid Vooruit), een tweetal weken geleden. “Sterker nog: de gemeente kiest er naar eigen zeggen voor om te wachten op de resultaten van het onderzoek. Terwijl Vlaanderen net ook maatregelen afkondigt voor sites die nog in onderzoek zijn. Zo mogen geen groenten gegeten worden uit de moestuin en mag er geen grondwater gedronken worden zolang de resultaten niet binnen zijn.”

Schepen Jean-Pierre Deven (De Brug) zegt dat er inderdaad op die drie locaties PFAS is aangetroffen. “Pas op het allerlaatst werd de Gistelstraat aan dit lijstje toegevoegd.”

Hoe die locatie plots op de PFAS-kaart kwam, kunnen we met onze gemeente niet achterhalen

“Het brandweer arsenaal is groen ingekleurd, bijgevolg bestaat daar geen gevaar. Over de werkplaats hebben we direct gecommuniceerd, want die was geel ingekleurd. De brandweer deed daar twee keer in het jaar oefeningen.”

“Van zodra de onrust over PFAS bekend werd, heeft de brandweer daar de laatste twee jaar geen oefeningen meer gehouden. Er werden op die plaats door AZG (Agentschap Zorg en Gezondheid) en OVAM stalen genomen. We wachten de resultaten van dit onderzoek af.”

“Rond de werkplaats worden de veiligheidsvoorschriften opgevolgd. Gelukkig is in de omgeving weinig bebouwing. Zolang er onzekerheid bestaat over deze locatie, zijn de compostmeesters op de hoogte dat ze geen eetbare dingen meer mogen aanplanten op en rond het recyclagepark.”

Stoelfabriek uitgebrand

“De moeilijkste van het verhaal is de Gistelstraat, die plots op de kaart geel stond ingekleurd. De Gistelstraat is langs de ene kant Emelgem (Izegem), langs de andere kant Ingelmunster. Hoe die locatie plots op de PFAS-kaart kwam, kunnen we met onze gemeente niet achterhalen. Het enige wat we wel weten, is dat daar ergens een stoelfabriek stond waar eens een kleine brand woedde, een fabriek die op een later tijdstip helemaal uitbrandde.”

“De verwoestende brand gebeurde in het jaar 1984. Toen werd er volgens de oudere generatie brandweermannen nog geen blusschuim gebruikt. Ook van deze locatie werden stalen afgenomen. Afwachtend op de resultaten ging Ingelmunster, samen met Izegem, in overleg en besloten beide gemeentebesturen de mensen rond deze locatie per brief te verwittigen.” (Patrick D.)