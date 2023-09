Bewoners van De Vier Seizoenen hebben voortaan overdekt terras

In het kader van het project ‘Warme Buurt’ bouwde de technische dienst van de gemeente een overkapt terras voor de bewoners van de assistentiewoningen in de Vier Seizoenenstraat.

In de Vier Seizoenenstraat in Moorslede zijn er 29 assistentiewoningen, waar in totaal 35 bewoners verblijven. De gemeente kreeg van de bewoners de vraag of er een vaste ontmoetingsplek in de straat kon gerealiseerd worden.

“Met het project ‘Warme Buurt’ zetten we in op ontmoeting. De technische dienst bouwde een overkapt terras dat gedeeltelijk ook afgesloten kan worden. Ook de omgeving van het terras werd aangepakt en opgefleurd”, aldus schepen van Sociale Zaken Benedikt Vallaey (STERK), die de eer om het officiële lintje door te knippen aan een van de bewoners liet.

Reis rond de gemeente

Naast de permanente ontmoetingsplek langs de Vier Seizoenenstraat reist het project Warme Buurt ook de gemeente rond. Op 22 september is er in het Kapelleveld in Dadizele de eerste editie van ‘kaffieleute met de meute’. “Met onze caravan gaan we op stap met een koffie, wat lekkers en een babbel. We nodigen de buurt uit om elkaar te leren kennen en te luisteren naar wat belangrijk is om van onze gemeente een bruisende omgeving te maken. Iedereen is van harte welkom”, aldus Vallaey. Het Kapelleveld bijt op 22 september de spits af van 14 tot 15 uur. Diezelfde dag is er ook ‘kaffieleute bij de meute’ in de Guido Gezellelaan. De caravan staat er van 15.15 tot 16.15 uur. Op 27 september zijn de Emiel Jacqueslaan en de Vier Seizoenenstraat in Moorslede aan de beurt. Op 6 oktober staan twee locaties in Dadizele op het programma. De caravan is eerst te vinden in Park Mariënstede en rijdt daarna door naar Ter Klippe. Op 11 oktober wordt ‘kaffieleute met de meute’ afgesloten in twee dorpscentra. De pastorie in Slypkapelle en de Marktplaats in Moorslede staan dan op de planning.