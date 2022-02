Bewoners van Daverlostraat klagen overlast van skatepark in Assebroek aan

Het buurtcomité Daverlo in Assebroek vraagt de Stad Brugge om in te grijpen en een einde te maken aan de overlast van het nabijgelegen skatepark. Preventieschepen Mathijs Goderis (Vooruit) wil het skatepark niet sluiten maar belooft na de Paasvakantie maatregelen, na evaluatie van de toestand ter plaatse.

Al vier jaar lang klagen bewoners van de Daverlostraat over het skatepark. Niet alleen de sport zorgt voor lawaaioverlast, maar ook de gettoblasters van de hangjongeren na zonsondergang. Er wordt ook drugs gebruikt, de stad liet al herhaaldelijk afval en een picknickbank verwijderen.

Raadslid Chris Marain (Open VLD) bepleitte het standpunt van de buurtbewoners tijdens de gemeenteraad dinsdagavond en vroeg de preventiedienst én de politie om gepaste maatregelen te nemen: “Er is al door de sportschepen gesuggereerd om het verharde basketbalveld te vervangen door beach volley.”

Precedent

Jeugdschepen Mathys Goderis (Vooruit) is niet van plan het skatepark te sluiten: “Dat zou een gevaarlijk precedent zijn. Dan moet je rond elk Brugs speelplein een hekken plaatsen. Er zullen gemeenschapswachten ingezet worden, de politie zal extra patrouilleren. Na de Paasvakantie evalueren we de situatie en nemen we eventueel structurele maatregelen. Hoe dan ook, de overlast moet verminderen.”

Ondertussen gebruiken de buurtbewoners al een digitaal logboek, om elke avond de overlast zorgvuldig te noteren. Ze willen nu connecteren met de stedelijke preventiedienst, zodat die mee kan volgen en op de hoogte is van alle feiten…