Bewoners van Christus-Koning urenlang zonder internet

Voor de zevende keer in twee maanden tijd zitten meer dan 300 gezinnen op de wijk Christus-Koning in Brugge zonder internetverbinding. Ereschepen Jean-Pierre Vanden Berghe is woedend.

“Ik heb nu al het zoveelste telefoontje gekregen van buren. Ook zij zitten al uren zonder internet”, zucht Jean-Pierre Vanden Berghe, die in de Leopold I-laan woont. “Eens te meer is er bij de werken voor de heraanleg van de Karel de Stoutelaan een kabel van Telenet geraakt. Want het zijn enkel de klanten van die maatschappij die last hebben van dit probleem.”

Al zeven keer

“Al zeven keer waren er gedurende uren problemen. Ik heb al gebeld naar verschilende nutsmatschappijen, maar ze sturen mij van het kastje naar de muur!”

De Karel de Stoutelaan wordt momenteel vanaf de Filips de Goedelaan tot aan de Houtkaai vernieuwd. De rioleringswerken en wegenwerken gebeuren in fasen. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, de straat wordt heringeircht voor zone-30, met verkeersplateau en comfortstrook voor fietsers.