Bewoners ’t Susterhuus verhuizen tijdelijk wegens verbouwingen

De Lovie voorziet volgend jaar verbouwingen in het gewezen klooster ’t Susterhuus in de Grauwe Zusterstraat in Wervik. Gedurende de werken verhuizen de bewoners met een beperking wat verderop naar de eerste verdieping van het Sint-Janshospitaal op de Steenakker. De Lovie kwam hierover tot een overeenkomst met het Woon- en Zorgbedrijf Wervik.

De eerste verdieping werd eerder gehuurd voor de revalidatie van patiënten van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Enkele weken geleden vond daar de opening van een nieuwbouw plaats en verhuisde de afdeling op de Steenakker naar dus Ieper.

“Mits een aantal kleine ingrepen en opfrissingswerken is de verdieping zo goed als instapklaar om aan de noden van de leefgroep van ’t Susterhuus te voldoen”, aldus voorzitter Lien Deblaere (Vooruit) van het Woon- en Zorgbedrijf.

“Onze technische dienst kan deze kleine werken opvolgen en uitvoeren op korte termijn. De werken in de Grauwe Zusterstraat zijn nog niet voor onmiddellijk maar De Lovie is reeds bereid om in de loop van januari met een aantal bewoners te verhuizen. De medewerkers kwamen dinsdag voor het eerst een kijkje nemen en waren enthousiast. Binnenkort komen de bewoners ook eens op bezoek.”