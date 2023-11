Bewoners Strandjutter gaan aan de slag met een iPad

Via het Digibanken-project kunnen alle inwoners van Blankenberge, Damme, Knokke-Heist en Zuienkerke die minstens 18 jaar zijn, een iPad of laptop lenen voor drie maanden. “De Strandjutter maakt graag van deze mogelijkheid gebruik en ontleent tien iPads voor zijn bewoners”, laat schepen Annie De Pauw weten.

Op 7 november startte een uitleenprogramma en kregen tien bewoners van het woonzorgcentrum een iPad in bruikleen. Vrijwilligers van het Digi-Ateljee waren die dag aanwezig om hen te begeleiden bij hun eerste stappen in de digitale wereld. Schepen van Zorg en Welzijn Annie De Pauw licht toe: “Ook voor bewoners van het woonzorgcentrum is het van belang om mee te zijn met de digitale vooruitgang. Het Digibanken-project opent voor hen nieuwe deuren als het gaat om welzijn en verbondenheid.” De vrijwilligers van het Digi-Ateljee leren de bewoners onder meer berichten versturen, videobellen met familie, spelletjes spelen en foto’s maken. Ze laten hen ook kennis maken met verschillende apps om zo hun digitale vaardigheden verder te ontwikkelen. Schepen van Digitalisering en ICT, Mitch De Geest, benadrukt het belang van plezier in dit leerproces: “Het is van vitaal belang dat de bewoners plezier beleven aan het ontdekken van de voordelen van digitale technologie. Het gebruik van de iPads moet een plezierige en lonende ervaring zijn voor de bewoners.” Het Digibanken-project is er voor alle inwoners van 18 jaar en ouder. Interesse in het lenen van een laptop of iPad? In een digipunt krijg je meer informatie. (WK)