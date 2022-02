Bewoners stellen bouwkwaliteit Leanderhof in Zwevegem in vraag

De drie appartementen rond het Pioniersplein, onderdeel van het Leanderhof in Zwevegem, zijn zwaar getroffen door de storm. Reeds langer stellen de bewoners zich vragen rond de kwaliteit van de gebouwen.

De drie appartementsblokken rond het Pioniersplein, langs de Bekaertstraat in Zwevegem, staan er nog maar enkele jaren en reeds meerdere keren hoorden we klachten over de bouwkwaliteit ervan. Met de storm werd die mindere kwaliteit pijnlijk duidelijk.

“De schade die we nu hebben is niet enkel oorzaak van de storm maar zeker ook van de onkunde van de bedrijven die hier aan het werk waren.”, zegt een bewoner.

De dakbedekking van het gebouw met de naam ‘De Vlieger’ kwam los en dreigde naar beneden te vallen. De brandweer werd erbij gehaald om de toestand te beveiligen. “Een brandweerman zei mij, na het zien van de schade op het dak van de Vlieger, dat dit hier bedrog van de bovenste plank is. Er zijn amper bevestigingspunten die de gehele dakconstructie vasthouden. Dit moest er vroeg of laat afwaaien.”, aldus de bewoner die hem gelukkig acht dat het voorval nog gebeurde binnen de tien jaar bouwgarantie.

Balustrades losgerukt

Niet alleen het dak zorgde voor problemen, ook heel wat balustrades begaven het. Ook hier is het probleem al langer gekend. “Al meer dan twee jaar is er discussie over de manier hoe deze bevestigd zijn. Nadat ik een klachtbrief had geschreven naar de projectontwikkelaar CAAAP, heeft men enkele weken terug mijn balustrade op een andere manier komen bevestigen. Deze roerde geen millimeter tijdens de storm. Dit kan echter niet gezegd worden van de andere. Bijna alle balustrades van het gebouw ‘De Wals’ zijn losgerukt. Twee zelfs volledig. Als je de balustrades ziet op de bovenste verdieping, zou je echt schrik krijgen.”

De bewoner kan zo nog een tijdje doorgaan met gebreken aan de gebouwen op te sommen. “Er zijn al tientallen plaatsen waar er waterproblemen zijn. De jongste weken komen er ook meer en meer verstoppingen aan het licht door bouwafval die in de afvoerbuizen gedumpt werd. Men kon via een camera-onderzoek in de buizen ook vaststellen dat er een verzakking zit in een afvoer naar de straat.’, besluit de bewoner die zegt dat men de problemen daar grondig beu is. (Geert Vanhessche)