Bewoners Sint-Sebastiaanlaan heffen het glas op het nieuwe jaar én de vernieuwde straat

Het was dubbel feest in de Sint-Sebastiaanlaan, waar de bewoners voor de tiende keer genoten van hun oudejaarsdrink, maar waar ook de straat officieel werd ingehuldigd na serieuze vernieuwingswerken. Het is inmiddels een traditie geworden dat de bewoners van de Sint-Sebastiaanlaan rond de jaarwisseling het glas heffen op het nieuwe jaar.

“We zijn inmiddels al aan de tiende editie toe. Een eenvoudig, maar gezellig straatgebeuren dat de straatbewoners bij elkaar brengt voor een leuke babbel”, aldus initiatiefnemer Rik Knockaert. Dit jaar vielt er nog meer te vieren. De gemeente realiseerde er de voorbije periode tal van vernieuwingswerken.

“De Sint-Sebastiaanlaan was een wat oudere straat die aan vernieuwing toe was. Onder ander de nutsleidingen, de voetpaden en de parkeerplaatsen hebben we er aangepakt. In de bocht creëren we een groene zone waar er in de toekomst ook speel- en zitelementen komen. Ondertussen zijn we ook in tal van andere Dadizeelse straten volop bezig met vernieuwings- en verfraaiingswerken”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie).

(BF/foto JS)