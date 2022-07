Bewoners Sint-Pietersstraat in Ledegem van geurhinder verlost dankzij plantenfilter

De bewoners van de Sint-Pietersstraat in Ledegem halen opgelucht adem. Sinds kort ligt er een veertig meter lange plantenfilter op de gracht die in het verleden voor geuroverlast zorgde. “Een pilootproject in Vlaanderen. We moeten beseffen dat het niet mogelijk zal zijn om voor 2027 alle geplande rioleringsprojecten te realiseren.”

Ledegem wordt Leaudegem. Onder die noemer werd in zes weken tijd een opvallend project langs de Sint-Pietersstraat gerealiseerd. “De directe aanleiding waren klachten van buurtbewoners. Aan de overkant van de straat ligt een gracht waarin hun afvalwater terechtkomt bij gebrek aan rioleringen. Dat zorgde soms voor geurhinder”, schetst burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) het probleem.

Een gescheiden rioleringsstelsel is er in de omgeving nog niet. “Deze huizen gaan mee met het project van de Provinciebaan, maar daarop is het nog even wachten. Wij wilden dat niet langer doen en namen contact met Wouter Igodt van HelloWater uit Zwevegem. In zes weken tijd werd dit project gerealiseerd, terwijl het vast nog jaren wachten is op de riolering. Dit is een goede oplossing in afwachting van die riolen.”

Gezuiverd

Op de gracht werd een plantenfilter van 40 meter lang gecreëerd. Een primeur voor Vlaanderen. Niet enkel zijn de bewoners daarmee verlost van de geurhinder, het afvalwater dat door de plantenfilter sijpelt wordt ook al deels gezuiverd.

“Zo’n realisatie is natuurlijk niet overal mogelijk, maar ik wil graag gemeenten en overheden oproepen om dergelijke projecten mogelijk te maken”, aldus de burgemeester.

Deadline nadert

Onder andere collega’s Ward Vergote van Moorslede en Dirk Verwilst van Meulebeke zijn geïnteresseerd in het systeem. Zij kwamen donderdag het groenfilter alvast bekijken. Ook in Kortrijk en Oostende is er interesse.

“Europa wil dat tegen 2027 al het water proper is. We hebben al een grote inhaalbeweging gemaakt, maar de deadline komt er snel aan. De doorlooptijd van het traject van vele waterzuiveringsprojecten is te lang. We hopen dan ook meer dit soort projecten te zien in Vlaanderen. Het is belangrijk dat we out of the box durven te denken”, aldus Tom De Vits van het kabinet van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).