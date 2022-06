Bewoners Ronde Kom in Roeselare willen vooral meer groen en ontmoetingsplaatsen

De bewoners van de buurt De Ronde Kom, kwamen woensdag samen in de tuin van WZC De Waterdam voor hun allereerste buurtfeest. Veel mensen uit de buurt reageerden enthousiast op de vragenronde van de voorbije weken.

De Ronde Kom, die 21 straten in de driehoek ‘RSL Op Post, VOC Opstap en WZC De waterdam’ omvat, wil een zorgzame buurt zijn, waar jong en oud samen kan leven, waar iedereen zich goed en geborgen kan voelen en waar mensen elkaar nog echt kennen. “Veel van deze buurtbewoners kunnen bij elkaar terecht als ze ergens met een probleem zitten en kennen elkaar nog bij naam”, zegt burgemeester Kris Declercq. “Zoiets mag je toch wel koesteren.”

Lintenactie

“De voorbije weken was er een opvallend grote respons op onze buurtbevraging”, klinkt het bij schepen Michèle Hostekint. “In sommige straten heeft 75 procent van de bewoners actief meegedaan met onze kleurige lintenactie. Misschien kunnen we dit concept in de toekomst nog gebruiken.” Buurtbewoners kregen kort na elkaar onder impuls van een heuse bellenman de volgende vier vragen voorgeschoteld: ‘Heb je contact met je buren? Durf je hulp vragen aan je buren? Zijn er genoeg plaatsen in je buurt waar je je buren kan ontmoeten en wil je iets veranderen in je buurt?’ Met blauwe en rode linten konden ze hun mening telkens kenbaar maken. Vooral de Stationsstraat kreeg op die manier een feestelijke tintje. Daarna volgde een deur-aan-deur-bevraging waarbij er wat dieper werd ingegaan op de antwoorden. “Mensen willen vooral meer groen en extra plaatsen om elkaar te ontmoeten”, weet Michèle. “Er zijn ook opvallend veel bewoners die zich als vrijwilliger hebben ingeschreven.”

Woensdagnamiddag waren er veel families met kinderen aanwezig op het eerste buurtfeest dat in de tuin van WZC De Waterdam werd gehouden. “Het opzet is om elk jaar twee dergelijke evenementen te organiseren op die drie verschillende locaties. In het najaar is er eentje gepland in VOC Opstap en in de lente van 2023 komt RSL Op Post aan de beurt. Amaryllis Debusschere, Geert Nuitten en Stijn Dusselier fungeren als het gezicht van die drie ontmoetingsplekken. “Veel straten houden elkaar op de hoogte van hun reilen en zeilen met een WhatsApp-groepje. Het is vooral ook de bedoeling dat de diensten en voorzieningen in deze buurt toegankelijk én beschikbaar zijn voor iedereen die hier woont.”

Als apotheose had Stijn Dusselier op de melodielijnen van Willem Vermandere’s gekende ‘Lat mie mo lopen’ een verbindend lied gecomponeerd dat door heel wat aanwezigen werd meegezongen.