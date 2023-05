Bewoners rond Oostendse luchthaven ongerust door verhoogde aanwezigheid van PFAS: “Ik eet misschien al jaren vervuilde rabarber”

Sinds enkele weken is er ongerustheid bij de bewoners van de wijk Raversijde, vlakbij de Oostendse luchthaven. Bodemonderzoek wees uit dat de grond in de nabijheid van de luchthaven verhoogde PFAS-waarden bevat. Een speelpleintje in de buurt werd al gesloten. “Uit voorzorg”, klinkt het bij de stad.

Hoge hekken rond een speelpleintje in de Schoolstraat in Raversijde moeten vermijden dat kinderen het speelplein betreden. De stad sloot het speelpleintje eind maart al af nadat bodemonderzoek uitwees dat er verhoogde PFAS-waarden aanwezig zijn in de nabijheid van de luchthaven. Opvallend: sinds juni 2021 is de site van de luchthaven als risicosite geidentificeerd. De ongerustheid in de wijk is dan ook groot.

“Er is al veel over gepraat, maar wij weten nog steeds niet wat er nu staat te gebeuren”, vertelt Liliane Delanoye (79) uit de Schoolstraat. “Ik heb een kleine tuin waar ik rabarber kweek. Blijkt nu dat ik die niet meer mag eten, maar ik eet ze al jaren smakelijk op. Wie weet wat ik al binnen heb gekregen? Ik ben bovendien bijna 80 jaar. Wat als ik uiteindelijk naar een serviceflat moet? Hoeveel is mijn huis nog waard met alle miserie in de wijk?”

No regret

Er zijn verschillende zogenaamde no regret-maatregelen ingevoerd. Zo moeten bewoners vermijden dat de aarde in hun tuin wordt omgewoeld. Daarnaast werd afgeraden om nog zelfgekweekte groenten of fruit uit eigen tuin te eten. Ook eieren van eigen kippen zijn uit den boze. Die maatregelen gelden vooral voor mensen die in een straal van honderd meter rond de site wonen. Ook voor mensen die binnen de vijfhonderd meter van de site wonen zijn er maatregelen. Zo mogen die mensen niet langer putwater gebruiken.

“We moeten verder bodemonderzoek doen om na te gaan hoe groot de verontreiniging precies is” – Silke Beirens, schepen van Milieu

P. (74) uit de Zakstraat stelt zich heel veel vragen. “Eergisteren is er een bewonersbergadering geweest, maar veel wijzer zijn we daar niet uit geworden”, zegt de man. “Mijn tuin grenst aan de luchthaven. Nu zegt men dat men het niet wist, maar ik heb daar mijn twijfels over. Het kwaad is ondertussen geschied. Stel nu dat we ons huis willen verkopen, wat zal het nog waard zijn? Zullen mensen nog geneigd zijn om een huis te kopen in de wijk?”

No panic

PFAS zet zich vast in het lichaam en breekt heel moeilijk af. Wat het effect is op lange termijn is momenteel nog niet bekend. Schepen van Milieu Silke Beirens (Groen), begrijpt naar eigen zeggen de ongerustheid, maar paniek is volgens haar niet nodig. “Het klopt dat het bodemonderzoek al even geleden plaatsvond”, zegt de schepen. “Wij kregen de resultaten echter pas op 3 maart en op 10 maart zat er al een bewonersbrief in de brievenbussen. Het gaat om een historische verontreiniging. Tegenwoordig wordt PFAS niet meer gebruikt. Dat betekent dat het tussen 2021 en 2023 alvast niet erger geworden is. Ik begrijp dat mensen ongerust zijn, maar paniek is niet nodig. Er is geen direct gevaar voor de gezondheid.”

“Het gaat om voorzorgsmaatregelen die ons worden opgelegd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Er moet echter nog heel wat onderzoek gebeuren naar wat het effect van PFAS heeft op ons lichaam. We weten echter wel dat PFAS die vroeger gebruikt werd in blusschuim, toxisch is. Vandaar dat we verder bodemonderzoek moeten doen om na te gaan hoe groot de verontreiniging precies is en wat er de komende jaren moet gebeuren als het op saneren aankomt”, besluit de schepen.