Bewoners Roeselaars appartementsgebouw zijn overlast van “drugsdealers, junkies en marginalen” kotsbeu: “Voelen ons hier niet meer veilig”

Vandalisme, uitwerpselen op de grond, geurhinder, inbraken. De bewoners van residentie Sint-Michiel op het Sint-Michielsplein in het centrum van Roeselare voelen zich niet meer veilig nu bezoekers er voor overlast zorgen. Met affiches op tal van plaatsen in het gebouw geven de bewoners aan dat ze de situatie kotsbeu zijn. Ze stapten inmiddels al naar de stad en de politie. “En we nemen ook een advocaat onder de arm om de veroorzaker van dit alles uit het gebouw te laten verwijderen”, aldus bewoner Jan Vanderschaeghe.

De bewoners van residentie Sint-Michiel voelen zich niet meer thuis in hun appartementsgebouw vlakbij de Sint-Michielskerk in Roeselare. “Eigenlijk zijn alle problemen al begonnen in 2021. Sindsdien werd de voordeur van het appartementsgebouw maar liefst 21 keer geforceerd door personen die zich een toegang willen verschaffen tot een van de appartementen. Ze dolen hier rond in ons gebouw. Ze komen allemaal voor dezelfde persoon. Wij vermoeden dat die man drugs dealt”, aldus bewoners Jan Vanderschaeghe die in naam van de bewoners praat. Maar de schade in het appartementsgebouw gaat verder dan de voordeur alleen. Ook brievenbussen, muren en gestalde fietsen werden reeds onder handen genomen. “Er werd ook al ingebroken in auto’s en kasten in de parkeergarage.”

Jan woont al ruim twintig jaar in het appartementsgebouw. “Vroeger woonden we hier rustig, maar nu voel ik me echt niet meer veilig. Ik woon op het dakappartement en heb enkel last van die bezoekers wanneer ik met de lift naar beneden ga, maar vooral voor de mensen op het gelijkvloers en de eerste verdieping is dit echt niet meer leefbaar.”

Advocaat

De bewoners kaartten de situatie inmiddels aan bij de woondienst van de stad en brachten ook de politie al op de hoogte. “Maar voorlopig verandert er niets. Daarom schakelden we recent een advocaat in zodat de bewoner waardoor al deze problemen ontstaan uit zijn appartement wordt gezet.”

Maar ook wie langs galerij Sint-Michiel passeert, merkt dat de bewoners hun rust terug willen. “We zijn de drugsdealers, junkies en het gedrag van de marginalen hier spuugzat”, luidt de boodschap op tal van affiches in het appartementsgebouw duidelijk. “De problemen doen zich vooral ’s avonds en ’s nachts voor. De galerij afsluiten is moeilijk omdat je dan toch een nieuwe ingang tot de appartementen moet creëren”, aldus Jan.

De 88-jarige Roeselarenaar heeft zelf niet de intentie om te verhuizen. “Maar ik merk dat er heel veel mensen hier wegtrekken. Heel wat appartementen staan al te koop. Anderen die de voorbije jaren een appartement kochten, hebben zich dat al inmiddels beklaagd.”

Begrip

Burgemeester Kris Declercq heeft intussen laten weten dat hij veel begrip heeft voor de situatie van de bewoners, maar dat de stad finaal niemand uit z’n huis kan zetten. “Daarom hebben we aangeraden de vrederechter te contacteren, wat nu ook gebeurd is. Verder kan ik ook alleen meedelen dat de politie bevestigd heeft om hun inspanningen verder te zetten.”