Bewoners residentie Huis Aan Zee krijgen voortaan boodschappen aan huis: “Unieke samenwerking met Carrefour”

Woonzorgcentrum Huis Aan Zee kwam net voor de jaarwisseling met een leuke primeur voor de bewoners: dankzij een unieke samenwerking met de nieuwe Carrefour Express in Blankenberge kunnen ze vanaf nu zonder meerkost hun boodschappen laten leveren. “Onze bewoners kunnen hun boodschappen bestellen via een app, waarna de medewerkers van Carrefour de producten in hun winkel uitkiezen en kosteloos komen leveren. Erg handig voor bewoners die zich niet meer vlot kunnen verplaatsen”, zegt directeur Rebekka Steyaert. De samenwerking is volgens haar uniek in de regio. “Omdat we als woonzorgcentrum een extra service willen geven, springen we graag mee op de kar”, klinkt het.

Vanaf deze week kunnen de bewoners hun boodschappen doorgeven. Deze worden dan geleverd op donderdag of vrijdag. (WK)