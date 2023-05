Bewoners omgeving Titecastraat eisen veiliger verkeer en minder parkeerdruk

Een ruime groep bewoners van de Titecastraat en omgeving, in Brugse deelgemeente Sint-Michiels, hielden dinsdagavond een manifestatie voor meer verkeersveiligheid in hun buurt. Ze hekelen onder meer het vele sluipverkeer door chauffeurs die de drukke Koning Albert I-laan vermijden.

‘Voor een veilige, kindvriendelijke woonomgeving’: achter die slogan op een spandoek verzamelden enkele tientallen buurtbewoners van de Titecastraat zich om meer verkeersveiligheid en minder parkeerdruk af te dwingen. “Dit was nog niet zo heel lang geleden een rustige woonwijk waar kleine kinderen gerust op straat konden spelen. Maar nu is het dé sluipweg tussen de Koningin Astridlaan en de Koning Albert – I-laan geworden”, zegt bewoner Pieter Haex.

Te hoge snelheden

De buurtbewoners hekelen verder ook de vele vaak ‘grotendeels lege’ schoolbussen die er zouden rijden en het feit dat er veel te hoge snelheden zouden gehaald worden in wat nochtans een zone 30 is. Om daaraan te verhelpen roepen de bewoners, met daarbij onder meer ook Vlaams Belang-gemeenteraadslid An Braem, het stadsbestuur op om onder meer verkeersremmers en wegversmallingen te plaatsen en meer snelheidscontroles te laten organiseren. “Wat ook al zou helpen is opnieuw tweerichtingsverkeer toe te laten in de Jozef Woutersstraat hier even verderop. In 2019 is daar eenrichtingsverkeer ingevoerd. Daardoor kunnen de chauffeurs niet meer langs daar op de expresweg geraken en zo genereert dat in deze woonwijk veel meer verkeer”, zegt bewoner Hendrik Vanherreweghe.

De bewoners hebben verder ook problemen met de, in hun ogen, te grote parkeerdruk in de buurt. Daarvoor wijzen ze met de beschuldigende vinger naar de uitbating van fitness Pure Senses in de Titecastraat. De parking bij de fitness zou te klein en niet goed aangelegd zijn waardoor klanten van de fitness overal in de woonwijk parkeren. De manifesterende bewoners menen bovendien te weten dat de uitbaters van deze fitness plannen zouden hebben voor een uitbreiding op hetzelfde domein waardoor er nog minder parkeerplaatsen zouden overblijven. En daar komt nog bij dat op het aanpalende perceel studentenkoten zouden ontwikkeld worden, volgens de buurtbewoners.

“Er worden heel veel zaken gezegd die niet kloppen. Die mensen zouden beter eens echt met ons in gesprek gaan” – zaakvoerder fitness Pure Senses

Gevraagd naar een reactie stelt Willem Dudal, mede-eigenaar en zaakvoerder van fitness Pure Senses, dat er geen concrete plannen zijn voor een uitbreiding. “Daar hebben wij momenteel de middelen niet voor. We overwegen wel om de fitness intern te vernieuwen en renoveren. En wat het aanpalende perceel hier betreft: naar ik weet zou het zeker niet gaan om studentenkoten, maar bekijkt de eigenaar welke mogelijkheden er zijn voor een appartementenblok maar dat zou daarom geen invloed hebben op de huidige parkeerplaatsen hier op dit parkeerterrein dat onze gezamenlijke eigendom is. Als er toch een nieuw en gezamenlijk project zou komen, dan zouden we misschien wel de mogelijkheid hebben om de parking op te knappen en beter in te richten zodat er meer auto’s op kunnen geplaatst worden”, zegt Willem Dudal. “Er worden heel veel zaken gezegd die niet kloppen hier in de buurt. Die mensen zouden beter eens echt met ons in gesprek gaan.”