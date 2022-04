Bewoners MPI De Vleugels in Klerken krijgen opnieuw gelijk: “Zorgbudget van VAPH mag niet dalen”

Ook het arbeidshof in Gent heeft de bewoners van het MPI De Vleugels in Klerken gelijk gegeven in hun zaak tegen het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH). Die bewoners pikten het niet dat hun zorgbudget sinds 2020 herzien werd én daalde. “Ook deze rechter oordeelde dat een zelfde zorg met een verminderd budget niet gegarandeerd is en zegt dat de vermindering niet mag doorgaan”, zegt hun advocaat Thomas Bailleul.

De beslissing van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) zorgt nu al meer dan 2 jaar voor opschuding. Het VAPH kondigde aan dat het vanaf 1 januari 2020 het zorgbudget van 20.000 volwassenen met een handicap zou herzien. Dat is het geld dat ze krijgen van de overheid om zelf hun zorg te betalen. Volgens het VAPH waren er historische verschillen gegroeid en zou de helft meer krijgen. “Geen besparing, maar een herverdeling”, stelde het VAPH. “Maar dat is absoluut niet het geval voor mijn 85 cliënten die in het MPI De Vleugels verblijven”, zegt advocaat Thomas Bailleul. “Sommigen zien hun budget met liefst 30% dalen.” Alle bewoners stapten naar de rechtbank, afhankelijk van waar hun domicilieadres is. De arbeidsrechters van Brugge, Kortrijk, Gent en Ieper gaven hen al gelijk, de rechter in Veurne wachtte het arrest van het arbeidshof in Gent af want het VAPH ging in beroep. Maar ook die rechter stelde het VAPH volledig in het ongelijk.

Zelfde zorg niet gegarandeerd

“Ook deze rechter heeft geoordeeld dat er inbreuk is op het standstillbeginsel dat in de Grondwet staat”, legt Thomas Bailleul uit. “Dat wil zeggen dat de uitkering minstens gelijk moet blijven maar niet mag achteruitgaan. De rechter motiveerde ook expliciet dat er door het VAPH geen sluitende garantie is dat cliënten eenzelfde kwaliteit van zorg en ondersteuning kunnen genieten bij een stapsgewijze vermindering van hun budget. En die waterdichte garantie moeten ze hebben. Het is de logica ook. Als je eerst 100 euro te besteden had aan vrijetijdsactiviteiten, en nu plots maar 70 euro, dan kan je gewoon niet dezelfde zaken doen. Met dit geld betalen die mensen niet alleen hun dagelijkse zorg maar ook bijvoorbeeld hun zwembeurten.

Wat nu?

Vraag is wat het VAPH nu zal doen aangezien de rechter hen nu verbiedt om het zorgbudget te laten dalen. “Wij bestuderen het arrest nog en onderzoeken hoe we er op reageren”, zegt Karina De Beule van VAPH. “Er zijn immers ook al rechters die ons gelijk gegeven hebben en dat is het moeilijke. Het was ook de Vlaamse Regering die besloten heeft om de ongelijkheden in het zorgbudget aan te pakken. Er kwamen 20.000 mensen in aanmerking, waarvan er voor 9.000 een daling was. Soms was dat ook beperkt. Er zijn 600 mensen die in beroep gingen waarvan de helft dit alweer introkken omdat het over een beperkte daling ging, verspreid over enkele jaren”, besluit De Beule. (JH)