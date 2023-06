Bewoners Lindenhof vertoeven deze zomer aan de Lindenhut in De Haan: “We gaan zelfs samen naar de fitness en naar de markt”

De wijk Lindenhof krijgt deze zomer haar eigen ‘tiny house’, met dank aan de Koning Boudewijnstichting. “Via de projectoproep ‘Buurten op den Buiten’ konden we een houten woonwagen aankopen die we deze zomer gaan inzetten als buurthuis annex pop-upzomerbar”, zegt Katrien Raats.

Met ‘Buurten op den Buiten’ ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die aan de hand van een concreet project de sociale contacten in hun buurt willen bevorderen. Om dergelijke initiatieven een duwtje in de rug te geven, ontvangen 43 lokale initiatieven in landelijke buurten elk tot maximum 5.000 euro steun, samen goed voor 195.334 euro. De Haan krijgt het maximumbedrag. “Met de subsidie van 5.000 euro kochten we een houten woonwagen of ‘pipowagen’ aan die deze zomer zal dienst doen als buurthuisje. We koppelden dit aan ons lopend buurtproject ‘Zorgzame Buurten’ – ’t Hope Sterker’, waarmee we tegemoet willen komen aan een gesignaleerde buurtnood op vlak van laagdrempelige ontmoetingen”, vertelt Katrien Raats van OCMW De Haan.

Gepimpt tuinhuisje

In het kader van dit project, opende de gemeente vorig jaar een tijdelijk buurthuis in een afgeschreven woning in de wijk Lindenhof. “Toen dit afliep, zijn we op vraag van de buurtbewoners meteen op zoek gegaan naar een alternatief, en wonder boven wonder kwamen we in aanmerking voor die projectoproep van de Koning Boudewijnstichting. Als plattelandsgemeente nota bene”, glimlacht Katrien. “Je zou dit enerzijds kunnen zien als een gepimpt tuinhuisje: de buurtbewoners zullen er hun materiaal in kwijt kunnen voor de volkstuintjes op het aanliggend perceel. Maar de woonwagen zal in de eerste plaats ook een ontmoetingsfunctie hebben. Er ligt een podium naast voor kleine buurtoptredens en er kan ook petanque gespeeld worden.”

“De buurtverbondenheid is er door dit initiatief sterk op verbeterd”

Het buurthuis bracht de bewoners van de afgelegen sociale woonwijk effectief al dichter bij elkaar. Op 8 juli organiseren ze een buurtpicknick, in september een groot wijkfeest. “Er zijn ook al creanamiddagen geweest, een nieuwjaarsreceptie, en verjaardagsfeestjes, waar telkens heel wat bewoners op afkwamen. We gaan zelfs samen naar de fitness en naar de markt, dus je ziet: de buurtverbondenheid is er door dit initiatief sterk op verbeterd”, vertelt de 68-jarige Roos Simons. “De buurtbewoners bedachten met ‘De Lindenhut’ zelf ook een leuke naam voor de pipowagen. Dit hele buurtproject is echt iets wat van onderuit is gegroeid”, besluit buurtcoach Delphine Decraene.