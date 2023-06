Bewoners Landsmanstraat voelen zich vergeten: “Modder en onkruid overwoekeren de weg”

Bewoners van de Ardooise Landsmanstraat doen hun beklag. “Onze straat wordt verwaarloosd. Hoewel we in februari al aanklopten bij het gemeentebestuur is er nog altijd niets veranderd aan de modder en het onkruid.”

De Ardooise Landsmanstraat ligt er belabberd bij. Het is nochtans een officiële weg op de stratenatlas. De straat loopt grotendeels evenwijdig met de Oude Lichterveldsestraat. De inwoners van een deel van de Oude Lichterveldsestraat hebben via de Landsmanstraat ook toegang tot hun garage. Die inwoners klagen nu de verwaarlozing van de straat aan. “Er ligt modder op de weg en het onkruid woekert hoog”, foeteren ze.

De melding werd in februari overgemaakt aan de gemeente. “Maar in die maandenlange periode is er niks veranderd aan de toestand. Een inwoner heeft dan maar zelf de bosmaaier gehanteerd om het onkruid weg te werken”, klinkt het.

Aannemer

In een reactie zegt het schepencollege dat er een aannemer is aangesteld om de weg aan te pakken maar omdat er een subsidie werd aangevraagd laat die even op zich wachten. September zou een haalbare kaart lijken. De oppositie (Stroom) is echter van oordeel dat een openbare weg door de gemeente onderhouden moet worden. (JM)