Bewoners Koude Keuken komen op straat voor veilige voetpaden: “Er moet dringend iets aan gedaan worden”

Het Studie- en Actiecomité (SAK) Sint-Andries voerde maandagavond samen met de bewoners van de wijk Koude Keuken actie voor veiligere voetpaden. “De voetpaden in de wijk zijn in abominabele staat. Er moet dringend iets aan gedaan worden.”

De slechte staat van de voetpaden in de wijk is volgens Aimé Clarysse een oud zeer. “Deze voetpaden werden aangelegd op het einde van de jaren zestig, zoals toen gebruikelijk was in geel zand met als gevolg veel verzakkingen. Het probleem is reeds lang bekend, maar blijft – ondanks eerdere beloftes – onopgelost”, klinkt het.

In 2009 al wees het comité Stad Brugge op zijn verantwoordelijkheid. “Toen klonk het dat de voetpaden in de wijk er inderdaad slecht bij lagen en aan vervanging toe waren. De heraanleg stond toen ‘bovenaan de prioriteitenlijst’, er was zelf al budget voorzien om de werken in 2012 te laten uitvoeren. Maar kijk, ondertussen zijn we weer tien jaar verder en laat die uitvoering nog altijd op zich wachten”, klinkt het.

In de Fazantenlaan en Patrijzenweg werd wel een gedeelte van de voetpaden heraangelegd. “In ’22 zijn er in opdracht van Fluvius nieuwe elektriciteitsleidingen gelegd voor het aanpassen van de openbare verlichting. Er is toen navraag gedaan bij stad om in de hele wijk meteen ook de voetpaden aan te passen, maar dat bleek niet mogelijk. Het is nu genoeg geweest, er moet dringend iets gebeuren”, aldus Aimé Clarysse.

Valpartijen

Het comité hield recent nog een bevraging via Hoplr. Daaruit bleek dat de slechte voetpaden al voor verschillende valpartijen zorgden in de wijk. “Ik ben hier al vier keer gevallen, en de laatste keer heb ik tien dagen in het ziekenhuis gelegen. Nu kom ik niet meer buiten zonder wandelstok”, zegt de 80-jarige Lieve Demonie. Ze nam toen zelf ook contact op met Stad Brugge. “Maar daar vond ik geen gehoor”, klinkt het. “Dat kwam ook meermaals naar voor uit onze bevraging: reeds vijfmaal doorgegeven aan stad maar telkens zonder gevolg”, besluit Aimé Clarysse.