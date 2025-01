Bewoners klinken samen op het nieuwe jaar

Bij de start van het nieuwe jaar organiseerde de gemeente naar jaarlijkse traditie een receptie voor de bewoners. Uitkijken is het telkens ook naar de nieuwjaarswensen van burgemeester Bart Dochy.

De nieuwjaarsreceptie lokt opnieuw enkele honderden bewoners. “Dit is het ideale moment om elkaar het allerbeste toe te wensen voor het komende jaar. Een wens van goede gezondheid, maar ook een wens van kracht en goesting om het beste te creëren voor u en uw omgeving”, aldus de burgemeester. Sinds begin december is de nieuwe gemeenteraad voor de komende zes jaar geïnstalleerd. Ook de leden van het bijzonder comité van de sociale dienst zijn inmiddels aangesteld. “Een team van 21 gemeenteraadsleden en zes leden van het BCSD zal zich de komende jaren inzetten voor de gemeente”, aldus de burgemeester.

Waterveiligheid

Tijdens zijn speech haalt de burgemeester traditiegetrouw enkele belangrijke projecten voor de komende periode aan. “De waterveiligheid blijft een belangrijk zorgpunt. Na de geslaagde aanleg van de dijk rond de Hemelhoek in Ledegem willen we een definitieve oplossing voor het waterrisico in Sint-Eloois-Winkel. Samen met de provincie werken we aan extra buffercapaciteit stroomopwaarts richting Lendelede en Steenbeekbos.” Bart Dochy sprak al meermaals zijn zorgen omtrent de Rollegemkapelsestraat uit. Daar zorgen barsten in het wegdek al enkele jaren voor een gevaarlijke verkeerssituatie. “Op 21 januari is er een nieuw plaatsbezoek met de gerechtsdeskundige en alle betrokken partijen. We hopen daar op een snelle conclusie zodat het herstel kan plaatsvinden.”

Groene prikkels

Door het regenweer van het voorbije jaar werd de opening van de Ledegemse Meersen uitgesteld, maar normaal gezien zal de site dit jaar af zijn. “We willen ook inzetten op kwaliteitsvolle open ruimte in de centra van de gemeenten. Er is de groene prikkel in de Rodenbachlaan, maar straks komt er ook een groen accent op de aangekochte grond aan de ingang van De L!NK.” Binnen in de zaal wordt de verwarmingsinstallatie aangepakt. Een van de grootste projecten de komende jaren wordt op de site van de Samenkomst gerealiseerd. Hoe het project er zal uitzien is nog onduidelijk. Het aanvankelijk gepland project viel veel te duur uit. “Voor de zaalinfrastructuur in Ledegem gaan we voor een betaalbare, kwaliteitsvolle oplossing. De dringende noodzaak om een muziekschool te bouwen staat bovenaan. We willen een kwalitatieve zaalinfrastructuur voor de verenigingen garanderen. In de overgangsfase werken we samen met private eigenaars van infrastructuur en we bekijken ook de kansen om minstens het medegebruik van kerken te verbeteren. De gemeente is nu volop bezig met het maken van een evaluatie van de dienstverlening. “Na corona zijn we zoals veel andere gemeenten overgestapt naar een dienstverlening op afspraak. Dit heeft een aantal positieve effecten en garandeert ook een kwaliteitsvolle aanpak. We ervaren echter ook het gemis aan vrije consultaties zonder afspraak, op zijn minst voor een aantal basis dienstverleningen.”

Eenzaamheid

De burgemeester kaartte ook nog eens De Warmste Week aan. “Het is belangrijk dat we oog hebben voor eenzaamheid rondom ons. Oog hebben voor zij die het wat moeilijker hebben, maar ook de wil voor hen in een kwetsbare positie om er bovenop te geraken. Het feit dat ondanks onze hoge gemiddelde levensstandaard de geestelijke gezondheid nog nooit zo onder druk heeft gestaan, is niet alleen een individuele problematiek, maar het is een collectieve uitdaging. Laat ons samen zorgen voor zout, peper en zoetigheid tegen de verzuring.” (BF)