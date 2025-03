Bewoners houden hun hart vast voor toestand van kerk van Houthem, maar gemeente zegt dat renovatie er komt: “Geen subsidies en steun te krijgen”

Wat met de kerk van Houthem? De bewoners van de Komense deelgemeente maken zich ernstige zorgen over de toestand van hun geloofsgebouw. De kerk gaat gebukt onder de tand des tijds en begint hevige gebreken te tonen. Het stadsbestuur sust: “We houden de situatie nauwlettend in de gaten.”

De zorg van de bewoners is niet nieuw en is eveneens geen alleenstaand geval. Op het volledige grondgebied van Komen-Waasten zijn 7 kerken terug te vinden, nagenoeg allemaal in nood van renovatiewerken. In 2021 werd het onderwerp al eens aangeboord, waarop een expert werd aangesteld. Die berekende dat minstens 10 miljoen euro zou moeten worden uitgetrokken voor de dringende herstelwerken. Zowel de kerk van Houthem als die van Neerwaasten waren er het slechtst aan toe, met gebouwen die zelfs tijdelijk gesloten moesten worden.

Tijdens de gemeenteraad kwam de kerk van Houthem opnieuw ter sprake, nadat bewoners stukken van de dakbekleding op straat hadden zien liggen. De oppositie hekelde het gebrek aan een duidelijk plan om de situatie aan te pakken, al weerlegde het bestuur die kritiek meteen.

“De wil om te renoveren is er absoluut, alleen volgt het beschikbare budget hiervoor niet”, klonk het in een repliek van bevoegd Schepen Philippe Mouton. “De kerk van Houthem dateert ondertussen al van 1922, wanneer ze na de Eerste Wereldoorlog opnieuw werd gebouwd. De dakconstructie is dus vlot 100 jaar oud en dan is het ook te verwachten dat er renovatiewerken nodig zullen zijn. Alleen spreken we hier over een opdracht die door specialisten moet worden uitgevoerd. Het betreft oude gebouwen en werken op hoogte, waardoor niet iedereen hier zomaar aan de slag kan. We hebben ondertussen al een lastenboek opgesteld en wachten op prijsvoorstellen. Helaas is de kerk van Houthem geen geklasseerd gebouw, waardoor we als gemeente dan ook geen subsidies of steun krijgen. Toch blijven we de situatie nauwlettend opvolgen. Ondertussen werd er al een nieuwe verwarmingsketel geïnstalleerd en werd ook de aftandse elektrische bedrading aangepakt.”