Bewoners Havenzate tijdelijk naar assistentieflats in afwachting van nieuwbouw

Havenzate vzw, een ondersteuningscentrum waar volwassenen met een mentale beperking opvang en ondersteuning op maat krijgen, heeft nieuwbouwplannen. In afwachting van die nieuwbouw verhuizen 18 cliënten naar assistentieflats in Residentie Zuidburg.

Havenzate biedt verschillende woonvormen aan met individuele en groepsbegeleiding, dagondersteuning en vrijetijdsbeleving. Om in te spelen op de actuele woonbehoeften van de bewoners zet Havenzate vzw alweer een grote stap. Nadat er in 2018 al miljoenen werden geïnvesteerd in een moderne nieuwbouw, worden binnenkort in de tuin de huisjes gesloopt waar 18 cliënten verbleven die redelijk zelfstandig kunnen wonen, maar wel altijd een beroep kunnen doen op begeleiders.

“De aanbesteding is afgerond en als alles verloopt zoals gepland, kunnen de afbraakwerken nog voor de zomervakantie starten en hopen we dat onze cliënten hun intrek kunnen nemen in de nieuwbouw tegen eind 2023 of in de loop van 2024”, zegt directeur Liesbet Hatse.

Steun Lions Club

“We zijn heel blij met de enorme financiële steun van Lions Club De Panne Westkust en de Vriendenkring Havenzate, want het prijskaartje zal veel hoger uitvallen dan de oorspronkelijke raming. Met de huidige economische situatie liggen de prijzen al zo’n 25 procent hoger. Intussen brengt dit een hele uitdaging mee voor onze cliënten.”

“Met 18 mensen zijn ze verhuisd naar assistentieflats in Residentie Zuidburg, waar ze per twee een flat delen. Oriëntatie is niet voor iedereen vanzelfsprekend! Het vergt moed en inspanning om Zuidburg en de omgeving te leren kennen en er zich thuis te voelen. Toch keken ze ernaar uit, en we merken dat dit solidariteit schept, dat het de gemeenschapszin stimuleert. Zo hebben ze al contacten gelegd met bewoners en mensen uit Oekraïne die er verblijven.”

“Toch blijft Havenzate voor hen een ankerpunt, sommigen komen per fiets of met ons busje naar hier zoals voor de dag- of vrijetijdsbesteding of gewoon omdat ze weten dat ze hier altijd op ons team kunnen terugvallen. Na de eerste coronalockdown hebben we gemerkt hoe mensen naar contact hunkeren.”

“De vertrouwensband met vaste medewerkers is heel belangrijk. Dat kleinschalige en de familiale sfeer zijn onze sterkste troeven! In Havenzate kent iedereen elkaar. Het is een huis én een thuis met een warm karakter waar je op een professionele manier op voortbouwt. Ons team bestaat uit 53 mensen die een 70-tal cliënten begeleiden, onder wie een aantal mensen ambulante begeleiding krijgen maar toch zelfstandig de regie over hun leven kunnen voeren.”

Vacatures

Helaas heeft ook Havenzate te kampen met een gebrek aan gediplomeerde medewerkers. “Zulke mensen zoeken en vinden is een enorme uitdaging”, zucht Liesbet Hatse.

“Maandenlang hebben we een vacature opengesteld voor een orthopedagoog of klinisch psycholoog. Dat is een sleutelfunctie, die nu hopelijk snel ingevuld geraakt. Maar er zijn nog aantrekkelijke functies: voor opvoeders, ergotherapeuten, woon- en dagbestedingsbegeleiders… Ook vrijwilligers zijn welkom!”