Vanuit Keuvelkroeg Arbeidershuis in de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel werd afgelopen weekend een leuk initiatief georganiseerd.

De uitbater van de horecazaak legde een bus in naar de Oktoberfeesten in Warburg. De gemeente is verbroederd met de Duitse stad. Ook de plaatselijke harmonie heeft een erg goede band met Warburg. Gekleed in typische kledij stapten 38 enthousiastelingen vrijdag op de bus richting Warburg.