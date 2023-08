Bewoners Estrade keren later terug dan gehoopt: “Jammer, maar veiligheid primeert”

Na de nachtelijke brand van 18 augustus zal de terugkeer voor de bewoners met een beperking van de Poperingse zorgafdeling Estrade later plaatsvinden dan aanvankelijk gehoopt.

Dat maakt De Lovie vzw bekend, waarvan Estrade een afdeling is. “Het zal niet lukken om het gebouw – zoals gehoopt – eind deze week terug in gebruik te nemen. Dit omdat er nog een aantal essentiële keuringen moeten gebeuren, waaronder van de elektriciteit, liften en branddetectie. Jammer, maar veiligheid primeert uiteraard.”

Noodopvang

Alle bewoners kunnen intussen verder verblijven in de tijdelijke locaties in de eigen woningen van De Lovie vzw en in verschillende zorginstellingen in de streek. De noodopvang is momenteel verzekerd tot 15 september. “Indien haalbaar verhuizen we uiteraard eerder terug. We zijn onze partners in de zorg – Home Vrijzicht, Wieltjesgracht, Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis en Heilig Hart Ieper – bijzonder dankbaar voor de warme samenwerking. Alle bewoners stellen het goed. Vertrouwde begeleiders zijn ter plaatse, wij appreciëren ook hun inzet en flexibiliteit ten zeerste.”

Info- en praatmoment

De Lovie vzw organiseert dinsdagavond een info- en praatmoment voor familie en bewindvoerders van de bewoners van Estrade. “Het zal deugd doen elkaar te ontmoeten en samen op verhaal te komen.” (TP)