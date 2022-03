Bewoners en collega’s Huize Rozenwingerd zwaaien directeur Greet Debeerst uit

Na 34 jaar neemt Greet Debeerst (59) afscheid van de bewoners en haar Team Rozenwingerd in Oostduinkerke. Ze gaat met pensioen, maar de cliënten en de medewerkers van Huize Rozenwingerd draagt ze voor altijd in haar hart. En dat is wederkerig, want een enthousiaste bende bewoners zwaaide Greet uit.

Zodra ze haar diploma licentiaat psychologie op zak had, trok een vacature in de sociale sector voor mensen met een beperking Greets aandacht. “Ik had er een goed gevoel bij, want het was een jonge instelling en ik wilde me graag op lange termijn engageren voor die mensen”, blikt Greet terug.

Van 20 naar 100 bewoners

“Dat was in 1988 en sindsdien is alles enorm geëvolueerd. Van een kleine voorziening met 20 bewoners is Rozenwingerd uitgegroeid tot een middelgrote organisatie met 85 medewerkers die een honderdtal volwassenen met een verstandelijke beperking ondersteunt op vlak van wonen, werken en vrije tijd.”

“Ook inhoudelijk is er veel veranderd. We hebben bouwprojecten zien ontstaan en momenteel wordt het laatste oude gebouw afgebroken en vervangen door een nieuw complex met moderne infrastructuur die voldoet aan alle (zorg)behoeften voor onze bewoners.”

Persoonsvolgende financiering

Ook het beleid onderging een grondige metamorfose in de loop der jaren. “Met de intrede van de persoonsvolgende financiering (PVF) is een nieuw tijdperk op het gebied van regelgeving aangebroken”, vertelt Greet.

“In mensentaal betekent dit dat we zijn afgestapt van de vroegere all-informule met strakke regels, maar baseren we ons op de persoonlijke rugzak van iedere cliënt. Het PVF-systeem maakt dat elke persoon met een erkende handicap en een vastgestelde nood aan ondersteuning zelf over een budget kan beschikken.”

“Daardoor kunnen we zorg op maat aanbieden, en het gaf ons ook de vrijheid om eigen projecten te ontwikkelen. Zo zijn er de voorbije jaren nieuwe woonformules ontwikkeld: sommige cliënten wonen redelijk zelfstandig in appartementen, andere krijgen 24-uursbegeleiding, er zijn leefgroepen… De dagbesteding is sterk uitgegroeid, met onder meer de site De Bollaard. We zijn ook geëvolueerd naar een veel inclusievere opstelling naar de samenleving toe, en dat is positief want het zorgt voor integratie langs twee kanten!”

Boeiende loopbaan

Greet benadrukt het belang van het samenwerken met een dynamische medewerkersploeg en bewoners: “Samen werken we eraan om onze doelstellingen te realiseren. We motiveren elkaar om elke keer een stap vooruit te zetten. Het is een sector die veel energie vergt, maar de erkentelijkheid en de vriendelijkheid van de bewoners geven je ook enorme energie.”

“Ik blik terug op een boeiende loopbaan waaraan ik mooie herinneringen zal koesteren. Mijn motto is altijd geweest kijk naar de talenten van mensen en werk samen vanuit vertrouwen. Nu kijk ik uit naar mijn volgende levensfase: meer ruimte voor mezelf en mijn kleindochter, reizen, pianospelen…”

Andere organisatiestructuur

Vanaf 1 april 2022 verandert de organisatiestructuur van Rozenwingerd. Sandra Snick (momenteel leidinggevende binnen de pijler ‘wonen’) wordt de verantwoordelijke. Sandra zal nauw samenwerken met Anja Deceuninck als directeur Zorg (ook directeur van VOC De Rozenkrans) en Lieven Verdonck als financieel-administratief directeur.

“Het is een beetje een andere aanpak, maar die is nodig”, zegt Anja Deceuninck. “Er wordt veel verwacht van onze opvoeders en de druk neemt toe; er komen veel administratieve taken bij, en dat mag niet ten koste van de zorg en de begeleiding van onze cliënten gaan.”

“Samen met ons team zullen we het werk van Greet verderzetten. Rozenwingerd heeft een plaats in ons grotere zorgnetwerk van kind tot volwassene, en dat is de tendens van de toekomst. Zo versterken we elkaar en we delen onze sterktes. Door middelen samen te leggen kan je ook beter organiseren. En, wat me hier meteen opviel: het klimaat van warmte en hartelijkheid, de spontaniteit van alle cliënten en het team, de drempels die niet voelbaar zijn…”