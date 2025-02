Bewoners Duneroze bakken voor Alzheimeronderzoek: “Elke drie seconden krijgt iemand de diagnose”

De senioren van woonzorgcentrum Duneroze bakten wafeltjes, cupcakes en koekjes voor het goede doel. Met de opbrengst ondersteunen de bewoners het onderzoek naar Alzheimer dat een op vijf Belgen treft.

Elk jaar zetten de bewoners en het personeel van de zorggroep Anima zich in voor een goed doel tijdens de ‘Hartige Week’. In woonzorgcentrum Duneroze in De Haan maakten ze allerlei gebakjes zoals wafeltjes, cupcakes en koekjes.

Dit jaar ging de opbrengst naar Stop Alzheimer – Stichting Alzheimer Onderzoek. Het is de enige Belgische organisatie van openbaar nut die wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer financiert, met als doel de ziekte te voorkomen, te behandelen en te genezen.

Daarnaast werkt de organisatie aan een betere levenskwaliteit voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgprofessionals.

Ook Hugo Sigal steunt de Hartige Week als peter van Stop Alzheimer, de Stichting voor Alzheimer Onderzoek.

Levensnoodzakelijk

“In België ontwikkelt een op de vijf mensen – en maar liefst een op de drie vrouwen – een vorm van dementie. Elke drie seconden krijgt iemand de diagnose en in woonzorgcentra hebben 60 tot 70 procent van de bewoners een vorm van dementie. Er bestaat momenteel geen enkele remedie tegen Alzheimer of welke vorm van dementie dan ook, dus meer middelen voor onderzoek zijn levensnoodzakelijk”, klinkt het.

Wie zijn hart wil laten zien, kan het gebak van de bewoners in Duneroze kopen om het onderzoek naar Alzheimer te steunen.