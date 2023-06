Bewoner naar het ziekenhuis nadat het fout loopt bij gebruik van ontsmettingsmiddel voor zwembad

De brandweer moest woensdag kort na de middag tussenkomen in de Dalstraat in Roeselare. Daar had een bewoner een fout gemaakt bij het gebruik van een ontsmettingsmiddel voor zijn zwembad.

Nabij de poolbar van de woning ontstond er een chemische reactie. Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer werd opgeroepen om mee in te schatten wat er precies gaande was. Uiteindelijk bleek er geen gevaar voor de omgeving. Een gespecialiseerd firma kwam ter plaatse om het probleem op te lossen. De bewoner werd preventief overgebracht naar het ziekenhuis.