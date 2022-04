Bewoner merkt gaslek op in Nieuwkerke: “Hinder bleef wel beperkt”

In Nieuwkerke, ter hoogte van de vakantiewoning ‘t Groen Blad in de Kemmelstraat aan het gehucht de Zwinebak, werd dinsdagnamiddag een gaslek waargenomen. Het lek werd door de bevoegde diensten van Fluvius gevonden en uiteindelijk gedicht. De werken namen goed twaalf uur in beslag.

Het was buurtbewoner Kenny Verleure die Fluvius op de hoogte bracht. “Al een paar dagen hing er een gasgeur in de lucht. Uiteindelijk verwittigde ik tegen 14 uur de diensten. Die kwamen snel ter plaatse en konden vlug het lek vinden. Tegen 2 uur ‘s nachts was het lek gedicht. Er is voor de inwoners nooit echt hinder geweest naar gasverbruik toe.”

De ondergrondse gasleiding loopt over de volledige Kemmelstraat tussen Kemmel en Nieuwkerke en bezorgt zo ook de nodige gastoevoer voor het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes. Het lek zorgde daar alvast niet voor een mindere gasdruk, waardoor het bedrijf nooit in de problemen kwam. De diensten zijn nog tot eind deze week aan het werk om het wegdek na het uitvoeren van de werken nu volledig te herstellen. Er zijn tijdelijke verkeerslichten geplaatst.

Op dezelfde rijweg worden op 9 mei herstellingswerken uitgevoerd en dit voor een periode van tien dagen. Tijdens die werken worden nieuwe funderingen geplaatst om zo de rijweg opnieuw te versterken met een nieuwe asfaltlaag. Landbouw- en zwaar vrachtwagenverkeer zorgde de voorbije jaren voor heel wat oneffenheden in het wegdek. (MD)