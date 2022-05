Bewoner in Koksijde schrikt wanneer hij korenslang aan auto vindt

Een bewoner van de Bloemenstraat in Koksijde schrok zich woensdagmiddag een hoedje toen hij in de tuin naar zijn auto wandelde en daar plots een korenslang aantrof. De man belde de brandweer die de slang kon vangen en het naar SOS Reptiel in Ichtegem bracht. “Het dier is eigenlijk ongevaarlijk en niet giftig. Maar het kan wel venijnig bijten”, zegt Mario Goes van SOS Reptiel.

De bewoner van de Bloemenstraat stapte kort na de middag naar zijn auto om te vertrekken en trof daar in het gras de korenslang aan. De man schrok zich een hoedje en durfde de slang niet benaderen. Met zijn oranje gestreepte kleuren was het voor de man niet duidelijk om welke slang het ging. De brandweer kwam ter plaatse en kon de slang snel vangen. Het bleek om een ongevaarlijke korenslang te gaan. Het dier werd daarna overgebracht naar opvangcentrum SOS Reptiel in Ichtegem.

“De korenslang is eigenlijk ongevaarlijk en niet giftig”, zegt Mario Goes van SOS Reptiel. “Maar het is logisch dat mensen van zo’n slang schrikken, zeker als het exemplaar fellere kleuren heeft. Toch is het beter om het dier niet zo maar te benaderen want kan nogal venijnig bijten als het zich in het nauw gedreven voelt. Meer dan wat kraswonden zal dat niet opleveren.”

Ter adoptie

Een brandweerman leverde het dier af bij SOS Reptiel waar het in quarantaine zit. “Intussen hebben we hier al een dozijn van die slangen zitten”, vervolgt Goes. “De slang is legaal maar komt hier in het wild niet voor. Ze komt van Noord-Amerika. Wellicht is ze dus of ontsnapt of uitgezet. De korenslang is een van de populairste slangen om te houden als huisdier. Jarenlang stond ze zelfs op nummer één maar we merken dat de koningspython intussen populairder is geworden. Dat is echter een totaal andere en veel grotere slang. Deze korenslang blijft nu zeker 14 dagen in quarantaine tot de eventuele eigenaar opduikt. Indien niet krijgt ze een medische check-up en wordt ze ter adoptie aangeboden.” Wie zijn slang zou missen, kan zich wenden tot SOS Reptiel. (JH)