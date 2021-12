Bewoner De Lovie vindt verloren armbandje van schepen Vandromme: “Gekregen van ouders voor eerste communie”

Bewoner Elias De Brauw van De Lovie vzw vond zondag een gouden armbandje met een klavertje 4 aan en dat bleek het verloren armbandje van schepen Loes Vandromme te zijn. Via een Facebookbericht vond ze het verloren armbandje terug.

“Zondag verloor ik mijn gouden armbandje dat ik kreeg van mijn ouders voor mijn eerste communie in de Ieperstraat in Poperinge. Ik had er toch wel wat hartzeer van. Het was mijn bedoeling om thuis alles uit te zoeken, want ik wist niet waar ik het armbandje verloren was. Maar toen zag ik een foto van mijn armbandje voorbijkomen op Facebook…”, zegt schepen Loes Vandromme. “Een van de bewoners van De Baste had een armbandje gevonden. Een medewerker van De Lovie vzw had het gevonden armbandje op Facebook gedeeld. Bewoner Elias De Brauw zat ermee in dat het armbandje niet bij de eigenaar zou terechtkomen en daar kan de kracht van sociale media een handje bij helpen natuurlijk. Na een paar telefoontjes kon ik mijn geluksbrenger ophalen.”

Goed nieuws delen

Bewoner Elias was heel trots dat hij het gevonden armbandje kon teruggeven aan de eigenaar. “Elias was heel tevreden en ik uiteraard ook! Hij vond dat dit mooie verhaal moest gedeeld worden en eerlijk? Het verhaal is te mooi om niet te delen, want het is meer dan ‘een klein gelukje’… Zeker in deze bizarre tijden, verspreiden we graag goed nieuws.” (LBR)