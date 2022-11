Bewonder middeleeuws Nieuwpoort

Sinds kort kan het grote publiek opnieuw de historische maquette van Nieuwpoort bewonderen. Deze stond vroeger op de eerste verdieping van het stadhuis, maar kreeg nu een nieuw onderkomen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Het geheel toont Nieuwpoort als middeleeuwse vestingstad. Je herkent duidelijk het dambordvormig stratenpatroon en de nu verdwenen stadsomwalling. Nieuwpoort was als gestichte stad heel planmatig aangelegd met een zeer regelmatig stratenpatroon. Dit rechthoekig patroon is vandaag nog merkbaar en is ook te zien op de kaarten van Jacob van Deventer (1560) en van Sanderus (1640). De maquette is een combinatie van deze twee kaarten en van een zeer accurate maquette (1690) die in Rijsel wordt bewaard.

Blikvanger van de maquette is het kasteel dat hertog Filips de Stoute tussen 1385 en 1389 liet bouwen op de plek van de vroegere Sint-Laurentiuskerk. Van het bouwwerk blijft anno 2022 de Duvetorre over. Nieuwpoort grotendeels omringd door waterlopen, bleef tot in het begin van de regering van de eerste Bourgondische hertog een open stad, die gemakkelijk door een vijandelijke strijdmacht kon ingenomen worden. Daarom besloot de hertog Nieuwpoort te versterken. (PG/foto IV)