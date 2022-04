Beweging.net steekt de nek uit met het GIRAFF-project om ruimtelijke ordening te onderzoeken in Pittem

Vanuit Beweging.net Nationaal werd in 15 Vlaamse en Brusselse gemeenten het project GIRAFF opgestart met als doel de ruimtelijke ordening in een straat, buurt of plein onder de loep te nemen. De Pittemse afdeling sprong mee op de kar en lanceert nu in eerste instantie een burgerbevraging.

“Begin 2021 lanceerde Beweging.net Nationaal haar selectieprocedure voor het GIRAFF-project en wij besloten met de Pittemse afdeling onmiddellijk ons kandidaat te stellen omdat we ruimtelijke ordening heel belangrijk vinden”, vertelt voorzitter Veronique Raedt ons. “Er verandert op dat gebied in Vlaanderen heel veel en we zijn er zeker van dat er in Pittem zeker ook mogelijkheden zijn om onze blik op ruimte te verruimen. De ambitie van GIRAFF is een straat, plein of buurt te herbekijken en te verbeteren als een groene, gezonde en sociale plek. Verspreid over Vlaanderen en Brussel werden 15 gemeenten geselecteerd en we zijn trots hier één van te zijn.”

Meedenken

“Met het project wil Beweging.net iedere inwoner uitnodigen om mee de (publieke) ruimte in onze gemeente anders te bekijken. Het is de bedoeling dat de bewoners hun fantasie de vrije loop laten in de zoektocht naar mogelijkheden om een buurt, plek, pleintje of straat te verfraaien. Wanneer we de auto niet meer centraal stellen krijgt de publieke ruimte nieuwe kansen, waar kinderen weer kunnen spelen, er rust- en ontmoetingsplaatsen zijn voor ouderen en er meer plaats is voor groen.”

Burgerbevraging

“GIRAFF staat voor Goed In Ruimte @ Foto & Film. ‘Goed In Ruimte’ omdat we ons goed willen voelen in een buurt waar goed is nagedacht over de beschikbare ruimte. ‘Foto & Film’ omdat GIRAFF met foto’s en filmpjes de toekomst van buurten wil verbeelden. Het project is een participatief proces, waarbij de deelnemers gevraagd wordt om mee te denken en dat opgedeeld is in verschillende fases. Na het voorbereidende werk door de stuurgroep volgt nu de eerste fase: een grote burgerbevraging.”

Out of the box

“Hoe gaan we nu te werk bij deze bevraging? We vragen allereerst aan de bewoners om eens na te denken over mogelijke opportuniteiten door deze bijvoorbeeld op een kaart van Pittem-Egem aan te duiden. Aansluitend kunnen de mensen dan nadenken over wat er concreet kan gedaan worden om meer leven in de buurt te brengen, hoe de gezondheid er kan verbeterd worden of hoe de natuur een handje kan geholpen worden. We willen iedereen echt aanzetten om eens anders en ambitieus te denken, volledig ‘out of the box’ dus. Zot denken is dus verplicht!

Wie bepaalde ideeën heeft kan deze dan aan ons doorgeven. Dit kan allereerst op de volgende evenementen waar wij fysiek aanwezig zullen zijn : tijdens de Korte Ketenmarkt in de gemeente op 15 mei, tijdens het jubileumfeest van ‘100 jaar beweging.net Pittem-Egem’ op 25 mei of tijdens de Smoefelfietstocht op 26 mei. De ideeën kunnen ook digitaal doorgegeven worden via https://giraff.sindo.be. Ten slotte zullen ook een aantal Giraff-postkaartjes verspreid worden waarop mogelijkheden kunnen aangegeven worden.”

Nek uitsteken

“Om ervoor te zorgen dat de mensen niet zouden vergeten hun nek uit te steken, halen we een heuse giraff naar Pittem, die alvast zijn nek uitsteekt over onze gemeente en die af en toe ten tonele zal verschijnen. Uit de via de burgerbevraging ingediende voorstellen zullen we dan een locatie of project kiezen waar we concreet mee aan de slag zullen gaan. Er zal een werkgroep samengesteld worden die zal verder denken, werken en dromen. Het terrein zal verkend worden, er komt een draagvlak bij de buurtbewoners, een proefopstelling en alles zal onderzocht en geëvalueerd worden. Uiteraard blijft het niet alleen bij dromen. Het is echt wel ons doel om de droom ook in daden om te zetten. Met het GIRAFF-project willen we wegen op het beleid en onze mandatarissen aanzetten om de gemeente aan te sporen om de droom te helpen realiseren.” (JG)